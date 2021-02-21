Trabzonspor, 10 maçlık periyotta ligde 28 puanla en fazla puan toplayan takım olurken, Avrupa'nın en iyi 10 liginde ise 3. sırada kendine yer buldu. Bordo-Mavililer, 10 maçlık süreçte 9 galibiyet elde etti. Listenin 1 numarasında son 10 maçta 10 galibiyet alan Manchester City var. Fırtına, Barcelona, E.Frankfurt, Monaco, A.Madrid, Bayern Münih, Sevilla, PSG, Inter, Real Madrid ve Lille gibi kulüpleri geride bıraktı.
MAÇ BAŞI 2,42 PUAN ORTALAMASI
Trabzonspor ligin ilk 8 haftasında 0,75 puan ortalamasıyla maçlarını oynarken, Abdullah Avcı'nın gelişiyle 17 maçta topladığı 42 puanla maç başına 2,47 ortalaması yakalamayı başardı.
TRABZON MEDYASI: İSTANBUL YUSUF YUSUF!
Trabzonspor'un ligde Başakşehir'i yenmesi ve zirveye sımsıkı tutunması yerel medyayı da coşturdu. İşte başlıklar: Karadeniz Gazetesi: "Başakşehir'i İstanbul'da devirdik. Sıra sende Fener, İstanbul Yusuf Yusuf" Taka: "Baykuş da Avcı'dan kaçamadı" Kuzey Ekspres: "Siz gidin ağabeyiniz gelsin" Günebakış: "Kim tutar seni Trabzonum"