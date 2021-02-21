Cimbom'u Alanyaspor da durduramadı... Sarı-Kırmızılılar zorlu deplasmanda 1-0 kazanarak galibiyet serisini 7 maça çıkardı ve liderliğini sürdürdü. 5. dakikada Mohamed'in müthiş şutu direkten döndü. 12. dakikada Henry Onyekuru çok müsait pozisyonda istediği vuruşu yapamadı.
SALİH'İN ŞUTU DA DİREKTE
17'de bu kez Salih'in şutu direkten geri geldi. 18. dakikada Emre Kılınç attı ve Cimbom öne geçti. 28. dakikada Babacar'ın şutunu Muslera kurtardı. 45'te Onyekuru mutlak fırsatı harcadı.
MUSLERA AYAĞIYLA KURTARDI
62. dakikada Tayfur çaprazdan vurdu, yine Muslera ayaklarıyla çıkardı. 68. dakikada Onyekuru önünü boşalttı ama topu dışarıya attı. 89. dakikada Caulker'ın kafa vuruşu Muslera'da kaldı.