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    • Spor
    • 21.02.2021 Gazete
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    Galatasaray çok zorlandı ama ’u deplasmanda yenip seriyi 7’ye çıkardı

    'in 26. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda 'a konuk oldu. Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Aytemiz 'u 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

    Cimbom'un 7. harikası

    Cimbom'u Alanyaspor da durduramadı... Sarı-Kırmızılılar zorlu deplasmanda 1-0 kazanarak galibiyet serisini 7 maça çıkardı ve liderliğini sürdürdü. 5. dakikada Mohamed'in müthiş şutu direkten döndü. 12. dakikada Henry Onyekuru çok müsait pozisyonda istediği vuruşu yapamadı.

    SALİH'İN ŞUTU DA DİREKTE
    17'de bu kez Salih'in şutu direkten geri geldi. 18. dakikada Emre Kılınç attı ve Cimbom öne geçti. 28. dakikada Babacar'ın şutunu Muslera kurtardı. 45'te Onyekuru mutlak fırsatı harcadı.

    MUSLERA AYAĞIYLA KURTARDI
    62. dakikada Tayfur çaprazdan vurdu, yine Muslera ayaklarıyla çıkardı. 68. dakikada Onyekuru önünü boşalttı ama topu dışarıya attı. 89. dakikada Caulker'ın kafa vuruşu Muslera'da kaldı.

        ÜST ÜSTE MÜTHİŞ POZİSYONLAR
        Kalesinde adeta devleşen Uruguaylı kaleci 90+1'de bu kez Davidson'a geçit vermedi. Ardından Mustafa Pektemek'in kafa vuruşuna da kurtaran Muslera galibiyeti getirdi.

        FATİH TERİM'DEN YİNE KADRO SÜRPRİZİ
        Kasımpaşa maçındaki 11 tercihiyle şaşırtan teknik direktör Fatih Terim dün de sürpriz bir kadro seçimi yaptı. Tecrübeli hoca sezonun istikrarlı ismi olan Taylan'ı üst üste 2. kez yedek bıraktı.

        KAPTAN ALANYA'DA GEMİYİ KURTARDI
        Galatasaray'ın Kaptanı Muslera, Alanayspor maçında işbaşındaydı... Özellikle maçın son bölümünde oldukça kritik hamlelere imza atan Uruguaylı file bekçisi, 90 dakika boyunca 6 kurtarış yaptı. Sarı-Kırmızılılar, Muslera'nın dönüşü sonrası oynadığı 7 maçtan da galip ayrılarak büyük bir başarı yakaladı.

            LUYINDAMA BANDAJLA TAMAMLADI
            Dün ilk 11'de oynayan Luyindama, Babacar'ın ayak darbesiyle kafasından sakatlandı. Kongolu stoper yapılan bandajla karşılaşmayı tamamladı.

            İLK YARILARIN GOLCÜSÜ EMRE
            Zorlu Alanyaspor deplasmanında Galatasaray'ın golünü atan Emre Kılınç ilginç bir istatistiğe imza attı. Yıldız futbolcu ligde 4 gole ulaşırken, bu gollerin tamamını karşılaşmaların ilk yarılarında rakip ağlara gönderdi.

            GEDSON DEVAM EDEMEDİ
            Galatasaray'ın yıldız ismi Gedson Fernandes Alanya maçını sakatlığı sebebiyle tamamlayamadı. 82. dakikada kendini yere bırakan Portekizli yıldız, oyundan alındı. Yerine Linnes maça dahil oldu. Fernandes'in durumu bugün netleşecek.

                FALCAO YİNE YOK
                Galatasaray'ın Alanya kafilesine dahil edilen Radamel Falcao, dünkü maçın kadrosunda ise yer almadı. Uzun süreli sakatlığı sonrası adaptasyon sürecinde olan Falcao'yu Fatih Terim'in sakatlık sebebiyle riske etmek istemediği öğrenildi.

                İŞTE TARTIŞILAN POZİSYONLAR
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