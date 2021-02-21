SALİH'İN ŞUTU DA DİREKTE

17'de bu kez Salih'in şutu direkten geri geldi. 18. dakikada Emre Kılınç attı ve Cimbom öne geçti. 28. dakikada Babacar'ın şutunu Muslera kurtardı. 45'te Onyekuru mutlak fırsatı harcadı.