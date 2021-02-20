Süper Lig'de heyecan 26. hafta mücadeleleri ile devam ederken, 51 puanlı takımlardan Galatasaray 1., Fenerbahçe 2., Beşiktaş ise 3. sırada bulunuyor. Kıyasıya geçen zirve yarışında hata yapmak istemeyen kulüpler hesaplarını, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek kupayı mutlak müzesine götürmek üzerine yapıyor.
Ara transferde de yapılan takviyelerle kadrosunu güçlendiren kulüplerden Galatasaray, yeni transferlerden aldığı katkıdan oldukça memnun...
Özellikle Zamalek'ten sancılı bir transfer süreci sonrası kadroya katılan Mostafa Mohamed performansıyla taraftarın gönlüne taht kurmayı başarırken, çıktığı 4 maçta da 4 gol atma başarısı gösterdi.
Bu perofrmansıyla dikkatleri üzerine toplayan 23 yaşındaki Mısırlı golcü için şimdiden bonservisinin alınması yönünde çalışmalar başlarken, flaş bir iddia ortaya atılırken Mısırlı bir gazeteci, oyuncunun sözleşmesinde 4 milyon Euro'luk satın alma bedelinin üzerinde kulübü Zamalek'e bir teklif gelmesi halinde, Galatasaray'ın bu bedeli ödemesi gerektiği aksi durumda oyuncunun farklı kulübe satılabileceğini kaydetmişti.