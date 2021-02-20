





NOKTAYI KOYABİLİRİZ

Bu gelişme sonrası Abdurrahim Albayrak yaptığı açıklamada, "Mostafa Mohamed için kimse endişe etmesin. Galatasaray, 1 Temmuz 2022'ye kadar 4 milyon doları ödediği takdirde bonservisini alıyor. Bu parayı bugün ya da yarın da verebilir ve tüm soru işaretlerine noktayı koyabiliriz. Ancak ortada kafa karışıklığına yol açacak bir durum yok."