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    • 20.02.2021 11:32
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    SON DAKİKA: 'da bomba iddiası: Elden mi kaçıyor? Sözleşmesinde flaş detay

    Son dakika haberi! Ara transferde de yapılan takviyelerle kadrosunu güçlendiren kulüplerden , yeni transferlerden aldığı katkıdan oldukça memnun. Cimbom'un ara transfer döneminde zorlu bir sürecin ardından kiralık olarak kadrosuna kattığı lı golcü attığı gollerle taraftarın gönlünü kazanmış durumda. Bonservisinin alınması yönünde çalışmalar başlayan 23 yaşındaki golcünün sözleşmesindeki flaş detay da ortaya çıktı.

    Galatasaray'da bomba Mostafa Mohamed iddiası

    Süper Lig'de heyecan 26. hafta mücadeleleri ile devam ederken, 51 puanlı takımlardan Galatasaray 1., Fenerbahçe 2., Beşiktaş ise 3. sırada bulunuyor. Kıyasıya geçen zirve yarışında hata yapmak istemeyen kulüpler hesaplarını, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek kupayı mutlak müzesine götürmek üzerine yapıyor.


    Ara transferde de yapılan takviyelerle kadrosunu güçlendiren kulüplerden Galatasaray, yeni transferlerden aldığı katkıdan oldukça memnun...
    Özellikle Zamalek'ten sancılı bir transfer süreci sonrası kadroya katılan Mostafa Mohamed performansıyla taraftarın gönlüne taht kurmayı başarırken, çıktığı 4 maçta da 4 gol atma başarısı gösterdi.



    Bu perofrmansıyla dikkatleri üzerine toplayan 23 yaşındaki Mısırlı golcü için şimdiden bonservisinin alınması yönünde çalışmalar başlarken, flaş bir iddia ortaya atılırken Mısırlı bir gazeteci, oyuncunun sözleşmesinde 4 milyon Euro'luk satın alma bedelinin üzerinde kulübü Zamalek'e bir teklif gelmesi halinde, Galatasaray'ın bu bedeli ödemesi gerektiği aksi durumda oyuncunun farklı kulübe satılabileceğini kaydetmişti.




        NOKTAYI KOYABİLİRİZ
        Bu gelişme sonrası Abdurrahim Albayrak yaptığı açıklamada, "Mostafa Mohamed için kimse endişe etmesin. Galatasaray, 1 Temmuz 2022'ye kadar 4 milyon doları ödediği takdirde bonservisini alıyor. Bu parayı bugün ya da yarın da verebilir ve tüm soru işaretlerine noktayı koyabiliriz. Ancak ortada kafa karışıklığına yol açacak bir durum yok."



        "Kiralama bedeli 2 milyon dolar ve kulübümüz UEFA Finansal Fair Play çerçevesinde hareket ediyor. Zaten bu nedenle kiralama+satın alma opsiyonu şeklinde bir sözleşme yaptık. Bir kulüp gidip Mısır kulübü Zamalek'e 4 milyon dolardan fazla teklif etse de oyuncuyu alamaz." ifadelerini kullanmıştı.



        Yine de Mohamed'i her ihtimale karşı elden kaçırma endişesi yaşanan camiada oyuncunun bonservisinin bir an önce alınma hesapları yapılırken, flaş bir detay ortaya çıktı.



            TARİH ARALIK 2021
            Hürriyet'in haberine göre 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde kritik bir detay var. Herkes Zamalek'ten 2 milyon dolar karşılığında 1.5 yıllığına kiralanan Mohamed için 4 milyon dolar olarak belirlenen satın alma opsiyonu için tarihi Temmuz 2022 olarak biliyordu. Oysa anlaşmaya göre bu tarih Aralık 2021.



            CİMBOM'UN ELİNİ ÇABUK TUTMASI LAZIM
            Buna göre Galatasaray, 31 Aralık 2021'e kadar Mısır kulübüne 4 milyon dolar ödemesi halinde Mostafa Mohamed'in bonservisine sahip olacak.
            Cimbom eğer bu tarihi geçirirse, Zamalek 1 Ocak 2022'den itibaren tüm talip kulüplerle görüşecek ve oyuncusunu istediği fiyata satabilecek.



            HİÇBİR MAÇI BOŞ GEÇMEDİ
            Türkiye kariyerine kimsenin beklemediği kadar iyi bir başlangıç yapan Mostafa Mohamed, ilk 4 resmi maçının tamamında fileleri havalandırdı.
            Mısırlı yıldız özellikle derbide Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası Galatasaraylı taraftarların sevgilisi haline geldi. Ligde Başakşehir ve Kasımpaşa, kupada da Alanyaspor, Mohamed'in gol attığı diğer takımlar oldu.

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