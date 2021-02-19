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    • Spor
    • 19.02.2021 Gazete
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    'da Mohamed’den sonra bir scout hamlesi daha:

    Ara transferde yaptığı hamlesiyle ses getiren ’da en büyük övgüyü scout departmanı aldı. Genç ve yetenekli futbolcu arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar’ın son gözdesi oldu. Yönetim 21 yaşındaki oyuncusunu listesine ekledi.

    Olimpiu Morutan

    Ara transferde yaptığı Mostafa Mohamed hamlesiyle ses getiren Galatasaray'da en büyük övgüyü scout departmanı aldı. Genç ve yetenekli futbolcu arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'ın son gözdesi Olimpiu Morutan oldu. Yönetim 21 yaşındaki Rumen orta alan oyuncusunu listesine ekledi.

    1.5 YILDIR YAKINDAN İZLENİYOR
    Steaua'da forma giyen Morutan'ın 1.5 yıl takip edildiği ve yeni sezon öncesi transfer için harekete geçileceği öğrenildi. Genç yıldızın kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

    18 MAÇTA 4 GOL VE 10 ASİST
    Morutan hem oynadığı bölge hem de sol ayağını çok etkili kullanması nedeniyle Romanya'da 'Yeni Hagi' olarak gösteriliyor. Genç yıldız 18 maçta 4 gol atarken, 10 da asist yaptı.

        BİRÇOK KULÜBÜN GÜNDEMİNDE
        Morutan'ı birçok Avrupa kulübü de yakından izliyor. Ancak Galatasaray, Steaua kulübünün sahibi George Becali ile olan iyi ilişkisini kullanarak bu transferi bitirmeyi hedefliyor.
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        Haberler Spor Galatasaray'da Mohamed’den sonra bir scout hamlesi daha: Olimpiu Morutan