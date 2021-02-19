Yeni sezon planlamasına start veren Fenerbahçe'nin en büyük hedefi, Porto ile sözleşmesi sona erecek olan Moussa Marega… Mali'li forveti mutlaka kadrosuna katmak isteyen Sarı-Lacivertliler'den yeni bir hamle daha geldi. Bunun nedeni, son zamanlarda Marega'nın taliplerinin artması.
GÖRÜŞME KISA SÜREDE OLACAK
1 ay önce resmi teklifini yapan Fenerbahçe, Körfez kulüplerinin yakın teması sonrasında 30 yaşındaki forvetin menajerinden yeni randevu talep etti. Görüşme kısa süre içinde yapılacak.
PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO
Yönetim daha önce yaptığı teklifi bazı iyileştirmeler yaparak revize edecek. Fener piyasa değeri 20 milyon Euro olan Marega'yı başka bir takıma kaptırmamak için yoğun çaba harcıyor.