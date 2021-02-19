Beşiktaş bay geçeceği haftadan sonra fikstür avantajına güveniyor. Sergen Yalçın'ın öğrencileri, 7'si lig, 1'i kupa olmak üzere önümüzdeki 8 maçın 7'sini İstanbul'da oynayacak. Fazla seyahat etmeyecek Siyah-Beyazlılar rakiplerine avantaj sağlayacak.

Kartal, 26 Şubat'ta evindeki Denizlispor maçıyla birlikte yoğun bir fikstüre girecek. Sonrasında 2 Mart'ta Y.Malatya ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş, bu maçın Gaziantep, Başakşehir (hem lig hem kupa), Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Alanyaspor ile İstanbul'da karşılaşacak. Beşiktaş, 34. haftada oynanacak olan BB Erzurumspor maçına kadar İstanbul'dan çıkmayacak. Siyah-Beyazlılar bu fikstürü avantaja çevirip iki kulvarda da zafere ulaşmayı planlıyor.

İşte Kartal'ın İstanbul'daki maçları

26 ŞUBAT: Beşiktaş-Denizlispor

6 MART: Beşiktaş-Gaziantep FK

14 MART: Başakşehir-Beşiktaş



17 MART: Beşiktaş-Başakşehir (KUPA)

21 MART: Beşiktaş-Fenerbahçe

4 NİSAN: Kasımpaşa-Beşiktaş

7 NİSAN: Beşiktaş-Alanyaspor