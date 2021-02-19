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    • Spor
    • 19.02.2021 Gazete
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    fikstürde avantajlı: 8 maçın 7’sini ’da oynayacak

    bay geçeceği haftadan sonra fikstür avantajına güveniyor. 'ın öğrencileri, 7'si lig, 1'i kupa olmak üzere önümüzdeki 8 maçın 7'sini 'da oynayacak. Fazla seyahat etmeyecek Siyah-Beyazlılar rakiplerine avantaj sağlayacak. , 26 Şubat'ta evindeki maçıyla birlikte yoğun bir fikstüre girecek. Sonrasında 2 Mart'ta Y.Malatya ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş, bu maçın , (hem lig hem kupa), , ve ile İstanbul'da karşılaşacak.

    Kartal'ın fikstür avantajı

    Beşiktaş bay geçeceği haftadan sonra fikstür avantajına güveniyor. 'ın öğrencileri, 7'si lig, 1'i kupa olmak üzere önümüzdeki 8 maçın 7'sini 'da oynayacak. Fazla seyahat etmeyecek Siyah-Beyazlılar rakiplerine avantaj sağlayacak.

    , 26 Şubat'ta evindeki maçıyla birlikte yoğun bir fikstüre girecek. Sonrasında 2 Mart'ta Y.Malatya ile deplasmanda karşılaşacak. , bu maçın , (hem lig hem kupa), , ve ile İstanbul'da karşılaşacak. Beşiktaş, 34. haftada oynanacak olan maçına kadar İstanbul'dan çıkmayacak. Siyah-Beyazlılar bu fikstürü avantaja çevirip iki kulvarda da zafere ulaşmayı planlıyor.

    İşte Kartal'ın İstanbul'daki maçları
    26 ŞUBAT: Beşiktaş-Denizlispor
    6 MART: Beşiktaş-
    14 MART: Başakşehir-Beşiktaş


    17 MART: Beşiktaş-Başakşehir (KUPA)
    21 MART: Beşiktaş-Fenerbahçe
    4 NİSAN: Kasımpaşa-Beşiktaş
    7 NİSAN: Beşiktaş-Alanyaspor

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    Haberler Spor Beşiktaş fikstürde avantajlı: 8 maçın 7’sini İstanbul’da oynayacak