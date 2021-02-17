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    • Spor
    • 17.02.2021 Gazete
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    Tuzlaspor'dan hakem Yasin Kol'a şike suçlaması | Yurttan ve dünyadan spor gündemi

    Tuzlaspor, hakem Yasin Kol hakkında şike gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. İşte haberin detayları ve 17 Şubat tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Tuzlaspor'dan hakeme şike suçlaması
    Tuzlaspor, 1.Lig'de önceki gün ile 0-0 berabere kaldıkları maçta bir gollerini ofsayt gerekçesiyle iptal eden hakem Yasin Kol hakkında şike gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Maçın hakemi Yasin Kol'u bahis şikesi ile suçlayan Tuzlaspor, konuyla ilgili "Hakem birilerinden nemalandığını açık etmiştir" şeklinde bir açıklama yayımladı.

    'DA KAMPA GİRECEK
    G.Saray'dan flaş karar… 'daki kötü hava şartları nedeniyle Sarı-Kırmızılılar bugün Alanya'ya gidecek ve maç için üç gün kampa girecek.



    YALÇIN'DAN 3 GÜN İZİN
    Haftayı BAY geçirecek olan Beşiktaş'ta futbolculara 3 gün izin verdi. 26 Şubat'taki Denizli maçının hazırlıkları cuma başlayacak.

    ÇAKIR'A ZORLU GÖREV
    FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, ile Arsenal arasındaki zorlu maçı yönetecek. Roma'daki karşılaşma yarın 23.00'te oynanacak.

    SERENA YARI FİNALDE
    Avustralya Açık'ta kadınların 2 numaralı seribaşı 'i 2-0 yenen 10 numaralı seribaşı yarı finale yükseldi. ABD'li raket 4 yıl sonra bu başarıya ulaştı.

    CEDİ'DEN 17 SAYI
    NBA'de , Cedi Osman'ın 17 sayı, 10 ribauntla double- double yaptığı maçta Golden State 'a 129-98 yenildi. 36 sayıyla Warriors'ı taşıdı.


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    Haberler Spor Tuzlaspor'dan hakem Yasin Kol'a şike suçlaması | Yurttan ve dünyadan spor gündemi