Tuzlaspor'dan hakem Yasin Kol'a şike suçlaması | Yurttan ve dünyadan spor gündemi

Tuzlaspor, 1.Lig'de önceki gün Bursaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçta bir gollerini ofsayt gerekçesiyle iptal eden hakem Yasin Kol hakkında şike gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Maçın hakemi Yasin Kol'u bahis şikesi ile suçlayan Tuzlaspor, konuyla ilgili "Hakem birilerinden nemalandığını açık etmiştir" şeklinde bir açıklama yayımladı.
ALANYA'DA KAMPA GİRECEK
G.Saray'dan flaş karar… İstanbul'daki kötü hava şartları nedeniyle Sarı-Kırmızılılar bugün Alanya'ya gidecek ve maç için üç gün kampa girecek.
YALÇIN'DAN 3 GÜN İZİN
Haftayı BAY geçirecek olan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın futbolculara 3 gün izin verdi. 26 Şubat'taki Denizli maçının hazırlıkları cuma başlayacak.
ÇAKIR'A ZORLU GÖREV
FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi son 32 turunda Benfica ile Arsenal arasındaki zorlu maçı yönetecek. Roma'daki karşılaşma yarın 23.00'te oynanacak.
SERENA YARI FİNALDE
Avustralya Açık'ta kadınların 2 numaralı seribaşı Simona Halep'i 2-0 yenen 10 numaralı seribaşı Serena Williams yarı finale yükseldi. ABD'li raket 4 yıl sonra bu başarıya ulaştı.
CEDİ'DEN 17 SAYI
NBA'de Cleveland Cavaliers, Cedi Osman'ın 17 sayı, 10 ribauntla double- double yaptığı maçta Golden State Warriors'a 129-98 yenildi. Stephen Curry 36 sayıyla Warriors'ı taşıdı.
ALANYA'DA KAMPA GİRECEK
G.Saray'dan flaş karar… İstanbul'daki kötü hava şartları nedeniyle Sarı-Kırmızılılar bugün Alanya'ya gidecek ve maç için üç gün kampa girecek.
YALÇIN'DAN 3 GÜN İZİN
Haftayı BAY geçirecek olan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın futbolculara 3 gün izin verdi. 26 Şubat'taki Denizli maçının hazırlıkları cuma başlayacak.
ÇAKIR'A ZORLU GÖREV
FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi son 32 turunda Benfica ile Arsenal arasındaki zorlu maçı yönetecek. Roma'daki karşılaşma yarın 23.00'te oynanacak.
SERENA YARI FİNALDE
Avustralya Açık'ta kadınların 2 numaralı seribaşı Simona Halep'i 2-0 yenen 10 numaralı seribaşı Serena Williams yarı finale yükseldi. ABD'li raket 4 yıl sonra bu başarıya ulaştı.
CEDİ'DEN 17 SAYI
NBA'de Cleveland Cavaliers, Cedi Osman'ın 17 sayı, 10 ribauntla double- double yaptığı maçta Golden State Warriors'a 129-98 yenildi. Stephen Curry 36 sayıyla Warriors'ı taşıdı.