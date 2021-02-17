



TERİM ONU DEFTERDEN SİLDİ!

Radamel Falcao'nun yaşadığı sakatlıklar Fatih Terim'i de pes ettirdi. Daha önce Kolombiyalı yıldızın bir an önce forma giyebilmesi için özel çaba harcayan tecrübeli teknik adam artık yaşananları fazla umursamıyor. Terim'in bu tavrında yeni transfer Mostafa Mohamed'in gelişiyle forvette yaşanan krizin bitmesi de büyük bir rol oynamış durumda.

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