Kasımpaşa’dan penaltı isyanı! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Kasımpaşa, G.Saray maçı sonunda hakem kararlarına tepki gösterdi. 55. dakikada Kerem'in Varga ile mücadelesinde penaltı bekleyen Lacivert- Beyazlılar, karşılaşma sonunda bu pozisyon için, "Futbol otoritelerinin "tartışmasız penaltı" olarak nitelendirdiği pozisyonu devam ettiren orta hakem Erkan Özdamar ile VAR hakemi Fırat Aydınus'un diyaloglarının yayınlanmasını istiyoruz" açıklamasını yaptı.