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    • Spor
    • 15.02.2021 Gazete
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    Kasımpaşa’dan penaltı isyanı! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Kasımpaşa, G.Saray maçı sonunda hakem kararlarına tepki gösterdi. 55. dakikada Kerem’in Varga ile mücadelesinde penaltı bekleyen Lacivert- Beyazlılar, karşılaşma sonunda bu pozisyon için, “Futbol otoritelerinin “tartışmasız penaltı” olarak nitelendirdiği pozisyonu devam ettiren orta hakem ile VAR hakemi ’un diyaloglarının yayınlanmasını istiyoruz” açıklamasını yaptı.

    Kasımpaşa’dan penaltı isyanı!

    Kasımpaşa, G.Saray maçı sonunda hakem kararlarına tepki gösterdi. 55. dakikada Kerem'in Varga ile mücadelesinde penaltı bekleyen Lacivert- Beyazlılar, karşılaşma sonunda bu pozisyon için, "Futbol otoritelerinin "tartışmasız penaltı" olarak nitelendirdiği pozisyonu devam ettiren orta hakem Erkan Özdamar ile VAR hakemi Fırat Aydınus'un diyaloglarının yayınlanmasını istiyoruz" açıklamasını yaptı.

    FENERBAHÇE'DEN SÜRPRİZ ÇIKIŞ
    G.saray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maç sonrası, F.Bahçe, "Kirli lobi VAR, şaibe VAR, kayırma VAR, haksızlık VAR, ADALET YOK" şeklinde bir paylaşım yaptı.

    BÜYÜK TAKIM SENDROMU
    Mert Hakan beklentilerin uzağında kaldı. Yıldız futbolcu Anadolu'dan İstanbul'a transfer olan birçok futbolcu gibi 'büyük takım sendromuna yakalandı! Süper Lig'de F.Bahçe'nin oynadığı 24 maçın 21'inde forma giyen genç futbolcu sadece 3 gol atabildi, asist yapamadı. Mert Hakan, Sivasspor formasıyla geçen sezon aynı süreçte 6 gol ve 3 asiste imza atmıştı.

        PELKAS BUGÜN TAKIMA KATILIYOR
        Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Dimitris Pelkas, bugün takımla çalışmalara katılıyor. İrfan Can ve Gustavo'nun tedavileri sürüyor.

        JOSE SOSA HAVASINI BULUYOR
        Fenerbahçe'de         beklentilerin uzağında kalan isimlerinden birisi olan Sosa, Galatasaray derbisi ve kupadaki Başakşehir maçının ardından da Karagümrük karşısında 11'de görev aldı. Arjantinli futbolcu orta sahada Mesut'a yakın oynayarak yıldız futbolcuyu rahatlatırken mücadelesiyle de göz doldurdu. Sosa, sezonun geri kalanı için herkese ümit verdi.

        GÖZ-GÖZ DİRİLDİ B.ŞEHİR YIKILDI
        Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren iki ekibin maçında Göztepe sahasında Başakşehir'i 2-1 yendi. 4 maçlık aranın ardından galip geldi. Başakşehir'in ise ligdeki galibiyet hasreti tam 7 maça yükseldi. Başakşehir karşısında 24. dakikada Soner'in golü ile öne geçen Göztepe 54'de Zulj'un penaltısı ile farkı 2'ye çıkardı. 59'da Deniz Türüç'ün golü Medipol Başakşehir'e yetmedi.

            KONYA HASRETi BİTİRDİ
            Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor, konuk ettiği Denizlispor'u 2-0 yendi. Konyaspor bu galibiyetle kötü gidişe 'dur' dedi. 52. dakikada Milosevic'in ortasında, topa dokunan Abdülkerim Bardakçı takımını öne geçirdi: 1-0. 80. dakikada Sekidika arka direkte attığı golle maçın sonucunu tayin etti: 2-0.

            HATAY'DA GOL SESİ YOK
            Süper             Lig'in üst sıralarını zorlayan iki takımın mücadelesinde Atakaş Hatayspor ile Aytemiz Alanyaspor 0-0 berabere kaldı. Hatayspor'da Popov 45. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görünce ev sahibi ekip 2. yarının tamamını 10 kişi oynadı. Alanya 2. yarıda atak oynamasına rağmen Hatay savunmada hata yapmadı.

            UPAMECANO BAYERN'DE
            Bayern Münih, Leipzig'den Dayot Upamecano'yu renklerine kattığını duyurdu. 22 yaşındaki stoper ile 30 Haziran 2026'ya kadar sürecek 5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

                BURSA'DA COVİD ŞOKU
                TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'da 3 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Yeşil-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada bu isimlerden birinin futbolcu olduğu belirtildi.

                ANTALYA-Y.MALATYA
                Süper Lig'de bugün G.Birliği-Beşiktaş maçı dışında 1 maç daha oynanacak. 25. haftanın son maçında Antalyaspor evinde Y.Malatyaspor'u konuk edecek. Mücadele saat 19.00'da başlayacak.

                ADANA DERBİSİ KARDEŞÇE BİTTİ
                TFF 1. Lig'de dün oynanan derbi maçta Adanaspor ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı. Demirspor 4. dakikada Hasan'ın penaltısı ile öne geçti. Adanaspor 55'te Ergin, 75'te Ömer ile 2-1'i yakaladı. Derbi maçta son sözü 90+4'te Rangel söyledi: 2-2
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                Haberler Spor Kasımpaşa’dan penaltı isyanı! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)