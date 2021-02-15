Kasımpaşa’dan penaltı isyanı! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Kasımpaşa, G.Saray maçı sonunda hakem kararlarına tepki gösterdi. 55. dakikada Kerem'in Varga ile mücadelesinde penaltı bekleyen Lacivert- Beyazlılar, karşılaşma sonunda bu pozisyon için, "Futbol otoritelerinin "tartışmasız penaltı" olarak nitelendirdiği pozisyonu devam ettiren orta hakem Erkan Özdamar ile VAR hakemi Fırat Aydınus'un diyaloglarının yayınlanmasını istiyoruz" açıklamasını yaptı.
FENERBAHÇE'DEN SÜRPRİZ ÇIKIŞ
G.saray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maç sonrası, F.Bahçe, "Kirli lobi VAR, şaibe VAR, kayırma VAR, haksızlık VAR, ADALET YOK" şeklinde bir paylaşım yaptı.
BÜYÜK TAKIM SENDROMU
Mert Hakan beklentilerin uzağında kaldı. Yıldız futbolcu Anadolu'dan İstanbul'a transfer olan birçok futbolcu gibi 'büyük takım sendromuna yakalandı! Süper Lig'de F.Bahçe'nin oynadığı 24 maçın 21'inde forma giyen genç futbolcu sadece 3 gol atabildi, asist yapamadı. Mert Hakan, Sivasspor formasıyla geçen sezon aynı süreçte 6 gol ve 3 asiste imza atmıştı.