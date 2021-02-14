Süper Lig'in 25. haftasında yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak olan Beşiktaş'ta savunmadaki eksiklikler teknik patron Sergen Yalçın'ı kara kara düşündürüyor. Vida ve N'Sakala'nın cezalı, Montero ve Rıdvan'ın sakat oluşu Yalçın'ı arayışa etti.