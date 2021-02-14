Süper Lig'in 25. haftasında yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak olan Beşiktaş'ta savunmadaki eksiklikler teknik patron Sergen Yalçın'ı kara kara düşündürüyor. Vida ve N'Sakala'nın cezalı, Montero ve Rıdvan'ın sakat oluşu Yalçın'ı arayışa etti.
SON KARAR BUGÜN
Josef'in stopere, Necip Uysal'ın sol beke geçmesi Sergen hocanın ilk seçeneği olduğu ifade ediliyor. Son karar ise bugün verilecek.
Atiba 11'de başlayacak.
Josef'in başkent deplasmanında stopere geçmesiyle Brezilyalı oyuncunun yerini takımın tecrübeli ismi Atiba'nın doldurması bekleniyor.