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    • Spor
    • 14.02.2021 Gazete
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    defansa çare arıyor: stopere Necip sol beke

    ’in 25. haftasında yarın ’ne konuk olacak olan Beşiktaş’ta savunmadaki eksiklikler teknik patron ’ı kara kara düşündürüyor. ve N’Sakala’nın cezalı, Montero ve ’ın sakat oluşu Yalçın’ı arayışa etti.

    Josef stopere Necip sol beke

    Süper Lig'in 25. haftasında yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak olan Beşiktaş'ta savunmadaki eksiklikler teknik patron Sergen Yalçın'ı kara kara düşündürüyor. Vida ve N'Sakala'nın cezalı, Montero ve Rıdvan'ın sakat oluşu Yalçın'ı arayışa etti.

    SON KARAR BUGÜN
    Josef'in     stopere, Necip Uysal'ın sol beke geçmesi Sergen hocanın ilk seçeneği olduğu ifade ediliyor. Son karar ise bugün verilecek.
    Atiba 11'de başlayacak.

    Josef'in başkent deplasmanında stopere geçmesiyle Brezilyalı oyuncunun yerini takımın tecrübeli ismi Atiba'nın doldurması bekleniyor.

        BEŞİKTAŞ TAKTİK ÇALIŞTI
        Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını dün yaptığı 1.5 saatlik antrenman ile sürdürdü. İdmanın son bölümü taktik ağırlıklı geçti. Sakatlığı bulunan Rıdvan ve Montero antrenmanda yer almadı. Siyah-Beyazlılar bugün yapacakları son çalışmanın ardından Ankara'ya hareket edecek.

        DORUKHAN VE GÖKHAN YETİŞTİ!
        Beşiktaş         sakatlıklar ve cezalar nedeniyle savunmada sıkıntı yaşarken 2 sakatın iyileşmesiyle teselli buldu. Dorukhan ve Gökhan Töre dün takımla çalıştı.
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        Haberler Spor Sergen Yalçın defansa çare arıyor: Josef stopere Necip sol beke