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    • Spor
    • 14.02.2021 Gazete
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    ’ü deviren bahçe bu sezon dış sahadaki 9. galibiyetini elde etti

    ’in 25. haftasında ’ü 2-1 yenen bahçe, deplasmanda fırtına gibi esmeye devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, dün akşamki galibiyetle bu sezon dış sahadaki 9. zaferini elde etti. Deplasmanda ilk 25 hafta sonunda toplamda 29 puan kazanmayı başardı.

    Deplasman kralı

    Süper Lig'in 25. haftasında Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe, deplasmanda fırtına gibi esmeye devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, dün akşamki galibiyetle bu sezon dış sahadaki 9. zaferini elde etti. Deplasmanda ilk 25 hafta sonunda toplamda 29 puan kazanmayı başardı.

    DIŞARIDA SADECE 1 KEZ YENİLDİ
    Deplasmanda 9 galibiyet alan Fener, sadece 1 kez dış sahada yenilgi yüzü gördü. 2 kez de sahadan beraberilkle ayrıldı. Dış sahada topladığı 29 puanla bu kulvarda ligin en başarılı takımı oldu.

    GEÇEN SEZONA CİDDİ FARK ATTI
    Kanarya, geçen sezonun ilk 25 haftasında ise dış sahada 16 puan toplamıştı. Fenerbahçe, bu sezon aynı periyotta geçen sezona göre 13 puan daha fazla topladı. Dış sahada fark yarattı.

        İÇ SAHADAN DAHA BAŞARILI
        Deplasmanda 29 puanı olan Fenerbahçe, bu sezon iç sahada ise 22 puan topladı. Sarı- Lacivertliler 25 hafta sonunda iç sahada 4 yenilgi aldı. Yenilgisi sayısı deplasmanda ise 1.

        MESUT ÖZİL TAM İSABET!
        Dün gece Fenerbahçe formasıyla ilk kez 11'de oynayan Mesut Özil 81 dakika sahada kaldı. Takımının pas trafiğini yöneten yıldız futbolcu yüzde 96 başarı oranıyla 49 isabetli pas yaptı. Mesut son bölümde fazlasıyla yoruldu.

        CANER'DEN BULUT'A TEPKİ
        Fenerbahçe'de Caner Erkin, 81. dakikada yerini Tisserand'a bırkatı. Tecrübeli futbolcu oyundan çıktıktan sonra tirbünde hocası Erol Bulut'a tepki gösterdi.

            FUTBOLCULARI RAHAT BIRAKSINLAR
            Fenerbahçe'nin hocası Erol Bulut Karagümrük galibiyeti sonrası hafta içindeki eleştiriler sebebiyle oyuncularına sahip çıktı. Bulut, "Bütün sorumluluk bana ait. Futbolcularımızı rahat bıraksınlar" dedi.
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            Haberler Spor Karagümrük’ü deviren Fenerbahçe bu sezon dış sahadaki 9. galibiyetini elde etti