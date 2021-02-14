DIŞARIDA SADECE 1 KEZ YENİLDİ

Deplasmanda 9 galibiyet alan Fener, sadece 1 kez dış sahada yenilgi yüzü gördü. 2 kez de sahadan beraberilkle ayrıldı. Dış sahada topladığı 29 puanla bu kulvarda ligin en başarılı takımı oldu.