Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dünkü çalışma öncesi Sarı-Kırmızılı futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adam kupa maçının kendileri için ders olması gerektiğini belirterek, maça kararlılıkla başlamaları gerektiğini ifade etti. Terim, şu ifadeleri kullandı: "Presle başlayıp golü erken bulmak önemli. Kasımpaşa'nın derinceni ne kadar erken kırarsak işimiz o kadar kolay olur. Kupa maçındaki rehaveti istemiyorum. Bu ligde dikkate alınmayacak bir takım yok."

EKSİKLER CAN SIKIYOR

Galatasaray'da Arda ve Oğulcan cezası, Halil, Feghouli ve Saracchi ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Falcao ise kadroda.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını dün yaptığı idman ile tamamladı ve kampa girdi.