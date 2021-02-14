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    • Spor
    • 14.02.2021 Gazete
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    oyuncularıyla dün bir toplantı gerçekleştirdi: Presle başla golü erken bul

    Teknik Direktörü , dünkü çalışma öncesi Sarı-Kırmızılı futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adam maçının kendileri için ders olması gerektiğini belirterek, maça kararlılıkla başlamaları gerektiğini ifade etti. Terim, şu ifadeleri kullandı: "Presle başlayıp golü erken bulmak önemli. 'nın derinceni ne kadar erken kırarsak işimiz o kadar kolay olur. Kupa maçındaki rehaveti istemiyorum. Bu ligde dikkate alınmayacak bir takım yok."

    Presle başla golü erken bul

    Teknik Direktörü Fatih Terim, dünkü çalışma öncesi Sarı-Kırmızılı futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adam maçının kendileri için ders olması gerektiğini belirterek, maça kararlılıkla başlamaları gerektiğini ifade etti. Terim, şu ifadeleri kullandı: "Presle başlayıp golü erken bulmak önemli. Kasımpaşa'nın derinceni ne kadar erken kırarsak işimiz o kadar kolay olur. Kupa maçındaki rehaveti istemiyorum. Bu ligde dikkate alınmayacak bir takım yok."

    EKSİKLER CAN SIKIYOR
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    Haberler Spor Fatih Terim oyuncularıyla dün bir toplantı gerçekleştirdi: Presle başla golü erken bul