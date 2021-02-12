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    • Spor
    • 12.02.2021 Gazete
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    : Benim istememle olmaz!

    Teknik Direktörü , maçından sonra açıklamalarda bulundu. Yalçın, “Sözleşmemin yenilenmesi sadece benim istememle olmaz” dedi.



    Beşiktaş Teknik Direktörü , maçından sonra açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, kontratının uzatılıp uzatılmaması ile ilgili olarak, "Sözleşme sadece benim istememle olmaz. Bu işler karşılıklıdır. İki taraf anlaşırsa, devam ederiz. Her röportajda 'Hocamız ne kadar isterse devam edebilir' sözü beni rahatsız ediyor. Kulüplerde kontratlar böyle yapılmıyor. Camiamız, taraftarımız istediği sürece burada oluruz" ifadelerini kullandı.

    , Konyaspor maçının ilk yarısında sakatlanan ile ilgili olarak, "Montero değneklerle geziyor. Hafta sonu oynaması zor görünüyor ama önemli değil birileri oynar" açıklamasını yaptı.

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