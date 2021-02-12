Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Konyaspor maçından sonra açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, kontratının uzatılıp uzatılmaması ile ilgili olarak, "Sözleşme sadece benim istememle olmaz. Bu işler karşılıklıdır. İki taraf anlaşırsa, devam ederiz. Her röportajda 'Hocamız ne kadar isterse devam edebilir' sözü beni rahatsız ediyor. Kulüplerde kontratlar böyle yapılmıyor. Camiamız, taraftarımız istediği sürece burada oluruz" ifadelerini kullandı.
Sergen hoca, Konyaspor maçının ilk yarısında sakatlanan Montero ile ilgili olarak, "Montero değneklerle geziyor. Hafta sonu oynaması zor görünüyor ama önemli değil birileri oynar" açıklamasını yaptı.