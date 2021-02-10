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    • 10.02.2021 12:55
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    ’in Sarı-Lacivertliler’e maliyeti dudak uçuklattı! 7 milyon Euro’luk fiyasko

    ’nde ’e karşı iki hatalı gol yiyen ve ’nin elenmesinde büyük bir payı olan kaleci ’in Sarı-Lacivertliler’e maliyeti dudak uçuklattı. Takımdaki 3. Sezonunu geçiren ve son iki yılda formasını ’a kaptıran 32 yaşındaki Harun’un Fenerbahçe’den kazandığı para mayıs sonunda 4.5 milyon Euro’ya ulaşacak. Bonservisiyle birlikte toplamda Fenerbahçe’ye 7 milyon Euro’ya patlayan Harun ile yollar sezon sonu kesin olarak ayrılacak.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    7 milyon Euro’luk fiyasko!
    karşısında yediği iki hatalı golle taraftarının hedefi haline gelen kaleci , kötü performansına ek olarak kulübe mali açıdan da ciddi bir fatura çıkardı.





    2018 yazında Bursaspor'dan bonuslar dahil 2.5 milyon Euro'ya transfer edilen ve 3 yıllık sözleşme imzalanan Harun Tekin'e Sarı-Lacivertliler senelik 1.5 milyon Euro ödemeyi taahhüt etmişti.




    Takımdaki 3. Sezonunu geçiren ve son iki yılda formasını 'a kaptıran 32 yaşındaki Harun'un Fenerbahçe'den kazandığı para mayıs sonunda 4.5 milyon Euro'ya ulaşacak.



    Bonservisiyle birlikte toplamda Fenerbahçe'ye 7 milyon Euro'ya patlayan Harun ile yollar sezon sonu kesin olarak ayrılacak.



    Fenerbahçe'deki ilk sezonunda 31 maçta görev yapan Harun geçen sezon 8, bu sezon ise şu ana kadar 2 maçta forma giydi.

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    Haberler Spor Harun Tekin’in Sarı-Lacivertliler’e maliyeti dudak uçuklattı! 7 milyon Euro’luk fiyasko