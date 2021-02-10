Başakşehir karşısında yediği iki hatalı golle Fenerbahçe taraftarının hedefi haline gelen kaleci Harun Tekin , kötü performansına ek olarak kulübe mali açıdan da ciddi bir fatura çıkardı.2018 yazında Bursaspor'dan bonuslar dahil 2.5 milyon Euro'ya transfer edilen ve 3 yıllık sözleşme imzalanan Harun Tekin'e Sarı-Lacivertliler senelik 1.5 milyon Euro ödemeyi taahhüt etmişti.

Takımdaki 3. Sezonunu geçiren ve son iki yılda formasını Altay Bayındır 'a kaptıran 32 yaşındaki Harun'un Fenerbahçe'den kazandığı para mayıs sonunda 4.5 milyon Euro'ya ulaşacak.Bonservisiyle birlikte toplamda Fenerbahçe'ye 7 milyon Euro'ya patlayan Harun ile yollar sezon sonu kesin olarak ayrılacak.





Fenerbahçe'deki ilk sezonunda 31 maçta görev yapan Harun geçen sezon 8, bu sezon ise şu ana kadar 2 maçta forma giydi.