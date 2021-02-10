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    • 10.02.2021 21:57
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    ! ASPOR ile GS Alanyaspor maçı canlı yayın izle

    seçeneği hakkında araştırmalar artış gösterdi. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Galatasaray ve Alanyaspor bir üst tura yükselmek için mücadele ediyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında bugün Galatasaray ve Alanyaspor'dan hangi takımın yükseleceği merak ediliyor. İşte maçı canlı izle seçeneği...

    Galatasaray Alanyaspor maçı canlı izle!

    Galatasaray Alanyaspor maçı canlı izle seçeneği mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler tarafından özellikle bu saatlerde yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Karşılaşmayı ekranları başında naklen takip edecek olan izleyiciler maçın canlı izle seçeneğini bulmak istiyor. Fenerbahçe derbisinden 1-0 galibiyetle dönen sarı-kırmızılılar kupada da adını yarı finale yazdırmak istiyor. İşte Aspor canlı yayın ile GS Alanyaspor maçı izle seçeneği...

    ASpor CANLI YAYIN

    İLK 11'LER

    Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Babel, Onyekuru, Mohamed.

    Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Fatih, Caulker, Moubandje, Umut, Berkan, Efecan, Salih Uçan, Davidson, Babacar

    İşte maça dair merak edilenler;

    PFDK'DAN FENERBAHÇE DERBİSİ SONRASI GALATASARAYLI ARDA TURAN'A CEZA

    PFDK, Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı küfürlü tezahürat nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilen Galatasaraylı Arda Turan'ın cezasını açıkladı. PFDK'dan yapılan açıklamada, "GALATASAY A.Ş. sporcusu ARDA TURAN'ın, 06.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Karar verilmiştir." denildi.

    GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. A Spor'un ekranlara taşıyacağı karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

        GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇININ VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

        Türk Telekom Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşma, A Spor'dan naklen yayınlanacak.

        Karşılaşmanın başlamasına az bir süre video yardım hakem de (VAR) belli oldu. Buna göre Galatasaray-Alanyaspor mücadelesinin VAR odasında Halis Özkahya olacak.

        ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİLER?

        GALATASARAY: 5. Tur'da Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 ile geçti. Son 16 Turu'nda Yeni Malatyaspor'u penaltılarla geçerek çeyrek finale yükseldi.
        ALANYASPOR: 5. Tur'da Adanaspor'u 5-1, Son 16 Turu'nda da BB Erzurumspor'u 4-1 ile geçip çeyrek finale çıktı.

        SON 5 MAÇTA 15 PUAN ALDI

        Galatasaray, Süper Lig'de son oynadığı 5 müsabakadan da galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar son yenilgisini Beşiktaş deplasmanında alırken, daha sonra Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup etti. Galatasaray'da Alanyaspor mücadelesi öncesinde Sofaine Feghouli ile Marcelo Saracchi'nin sakatlıkları bulunuyor.

            YENİLER SAHADA

            Teknik direktör Fatih Terim, Alanyaspor karşısında as ve yedek oyunculardan kurulu bir kadroyu sahaya sürecek. Yeni transfer edilen Yedlin, Gedson ve Mohamed'in ilk 11'de oynaması bekleniyor. Kovid olan Halil yok. Onyekuru'nun ise dinlendirileceği öğrenildi. Ayrıca sakatlığı bulunan Feghouli ile Saracchi de oynamayacak.

            GEÇEN SEZON GALATASARAY'I ELEDİ

            Galatasaray ve Alanyaspor geçen sezon da çeyrek finalde eşleşmiş ve Akdeniz temsilcisi turu geçmeyi başarmıştı. Finale kadar yükselme başarısı gösteren ve Trabzonspor'a yenilerek kupayı kaybeden Alanyaspor da bu sezon kupayı evine getirmek istiyor.
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