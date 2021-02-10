Fenerbahçe'nin Trabzonspor'dan büyük umutlarla transfer ettiği Jose Sosa son günlerde en çok eleştirilen isimlerin başında geliyor.
KÖTÜ PERFORMANS RAKAMLARA YANSIDI
Sezona flaş bir giriş yapan ancak daha sonra büyük bir düşüş yaşayan Arjantinli yıldızın kötü performansı rakamlara da yansıdı.
Kendisine büyük ihtiyaç duyulan kritik Galatasaray derbisi ve kupadaki Başakşehir maçlarında sahada hiç sorumluluk almayan Jose Sosa uzun bir süredir takıma skor katkısı veremiyor.
SON GOLÜ 21 KASIM 2020'DE
Son olarak 21 Kasım 2020'de Gençlerbirliği ile başkentte oynanan ve 4-1 kazanılan maçta gol atan 35 yaşındaki futbolcu ardından derin bir uykuya geçti.