Yiğido, Ankaragücü’ne patladı! | Yurttan ve dünyadan spor gündemi

Ligde son haftalarda istediği skorları alamayan Sivasspor, Ankaragücü deplasmanında 4-1 kazanarak 6 haftalık galibiyet hasretine son verdi. 11. dakikada Gradel'in penaltı golüyle öne geçen Yiğido, 48. dakikada Kayode ile farkı ikiye çıkardı. 66. dakikada Ahmet Oğuz'un kendi kalesine golü Ankaragücü'nü umutlandırdı. Ancak Erdoğan Yeşilyurt ve Yatabare'nin golleri Sivasspor'a 4-1'lik galibiyeti getirdi.







GÖKDENİZ 1 PUANI GETİRDİ

Son haftalarda önemli bir çıkış yakalayan Antalyaspor ligin son sırasında yer alan Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip 14. dakikada Hugo Rodallega ile öne geçti. İlk yarı bu skorla bitti. 73. dakikada son haftaların formda ismi Gökdeniz Bayrakdar sahne aldı ve Antalyaspor 1 puanı aldı.







ERZURUMSPOR KIRMIZIDA DURDU

Ligde kalma mücadelesi veren iki takımın maçında Erzurum ile Kayseri 1-1 berabere kaldı. 28'de Aatif'ın penaltısıyla öne geçen Erzurum 34'te Ackah atılınca 10 kişi kaldı. 72'de İlhan skoru belirledi.







FENERBAHÇE PETKİM'İ YENİLERİYLE GEÇTİ

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 80-67 yendi. Diğer sonuçlar: Fethiye- Orman: 98-89, A.Efes-Beşiktaş: 84-80, Tofaş-Bursa: 84-77







M. CİTY LİVERPOOL'U FARKLI MAĞLUP ETTİ

İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşmada, Manchester City, deplasmanda Liverpool'u 4-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. City, puanını 50'ye çıkardı.



FUTBOLCU DİL ÇIKARDI ORTALIK FENA KARIŞTI

Elazığ'ın evinde Karabük'e 2-0 yenildiği maçta kırmızı görerek oyundan atılan Karabüklü Ömer Faruk Yaylacı protokol tribününe dil çıkarınca ortalık karıştı. Emniyet güçleri saha içine girdi.



KEÇİÖRENGÜCÜ TEK ATTI 3 ALDI

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Ankara Keçiörengücü, evinde Adanaspor'u 1-0 mağlup ederek play-off iddiasını devam ettirdi. Başkent ekibinin galibiyet golünü 41. dakikada penaltıdan Süleyman Olgun kaydetti. 33 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon 3. golüne imza attı. Ankara Keçiöregücü ligde 10. galibiyetini aldı ve puanını 34 yaptı. Keçiörengücü son 5 maçta 2. galibiyetine imza attı. Adanaspor ise 10. kez yenilgiye uğradı ve 24 puanda kaldı. Akdeniz temsilcisi Adanaspor ise son 5 maçta 2. yenilgisini aldı.



GAZİANTEP-GÖZTEPE

Süper Lig'in 24. haftasında bugün Yeni Malatya-Trabzon maçı dışındabir karşılaşma daha oynanacak. Saat 16.00'da başlayacak olanmaçta Gaziantep FK, Göztepe'yi ağırlayacak.



GİRESUN'DA VİRÜS ŞOKU

Giresunspor'da 3 oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı. Karadeniz temsilcisinden yapılan açıklamada gerekli tedbirlerin alınarak tedavi süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi…



57 SAYISI YETMEDİ!

NBA'de Golden State Warriors, yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin 57 sayı attığı maçta Dallas'a 134-132 kaybetti. Mavericks'te Porzingis'in 18 sayı, 10 ribauntu galibiyeti getirdi…