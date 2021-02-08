Mert Hakan Yandaş, 63 dakika boyunca 29 kez topla buluşurken hiç şut çekmedi, yüzde 92.9 isabet oranıyla 14 pas verdi, 2 orta denemesi yaptı ve girdiği 11 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı. Uzatmalarla 36 dakika sahada kalan Mesut Özil ise yüzde 95.2 isabet oranıyla 21 pas verdi, 5 orta yaptı ve 5 ikili mücadelenin 2'sini kazandı.
SOSA&SERDAR'A DA TEPKİLER VAR
Fenerli tarftarlar Sosa'nın eski kalitesinden uzak olduğunu, Serdar'ın ise golde acemice çalım yediğini ifade ettiler.
PELKAS&TİSSERAND TAKIMA KATILDI
F.Bahçe, kupada oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklaına başladı. Pelkas ve Tisserand takımla çalıştı. Tisserand dün çift idman yaptı.
GUSTAVO 2 HAFTA YOK
Gustavo'nun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Brezilyalı ön liberonun Trabzonspor maçıyla sahalara döneceği ifade edildi.
SOSA&SERDAR'A DA TEPKİLER VAR
Fenerli tarftarlar Sosa'nın eski kalitesinden uzak olduğunu, Serdar'ın ise golde acemice çalım yediğini ifade ettiler.
PELKAS&TİSSERAND TAKIMA KATILDI
F.Bahçe, kupada oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklaına başladı. Pelkas ve Tisserand takımla çalıştı. Tisserand dün çift idman yaptı.
GUSTAVO 2 HAFTA YOK
Gustavo'nun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Brezilyalı ön liberonun Trabzonspor maçıyla sahalara döneceği ifade edildi.