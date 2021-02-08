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    • Spor
    • 08.02.2021 Gazete
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    'e 36 dakika yetti! Yandaş'a fark attı...

    Uzatmalarla 36 dakika sahada kalan , 63 dakika oynayan ’a fark attı. İşte haberin detayları ve 8 Şubat tarihli 'nden derlediğimiz haberleri...

    36 dakika yetti
    Mert Hakan Yandaş, 63 dakika boyunca 29 kez topla buluşurken hiç şut çekmedi, yüzde 92.9 isabet oranıyla 14 pas verdi, 2 orta denemesi yaptı ve girdiği 11 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı. Uzatmalarla 36 dakika sahada kalan ise yüzde 95.2 isabet oranıyla 21 pas verdi, 5 orta yaptı ve 5 ikili mücadelenin 2'sini kazandı.



    &SERDAR'A DA TEPKİLER VAR
    Fenerli tarftarlar Sosa'nın eski kalitesinden uzak olduğunu, Serdar'ın ise golde acemice çalım yediğini ifade ettiler.

    & TAKIMA KATILDI
    F.Bahçe, kupada oynayacağı maçının hazırlıklaına başladı. Pelkas ve Tisserand takımla çalıştı. Tisserand dün çift idman yaptı.

    GUSTAVO 2 HAFTA YOK
    Gustavo'nun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Brezilyalı ön liberonun maçıyla sahalara döneceği ifade edildi.

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    Haberler Spor Mesut Özil'e 36 dakika yetti! Mert Hakan Yandaş'a fark attı...