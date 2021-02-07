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    • Spor
    • 07.02.2021 Gazete
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    , ’yi deplasmanda yine yendi... Liderliğe yükseldi

    'den lider çıktı... Sarı-Kırmızılılar, 'de 24. haftanın en önemli maçında ezeli rakibi 'yi deplasmanda 1-0 yenerek averajla zirveye yükseldi.

    Kadıköy'ün fatihi

    Cimbom Kadıköy'den lider çıktı... Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de 24. haftanın en önemli maçında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 yenerek averajla zirveye yükseldi.

    Cimbom geçen sezon 20 yıl aradan sonra kazandığı Kadıköy'de böylece üst üste 2. galibiyetini aldı. 3. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Samatta, kalesini terk eden Muslera'dan sıyrıldı.

    Ancak ceza sahası sol çaprazından boş kaleye gönderdiği top farklı şekilde auta gitti. 11. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Emre Kılınç'ın vuruşu dışarı çıktı.

        39. dakikada Sosa'nın ceza sahası dışından vuruşunu Muslera kornere çeldi. 40. dakikada Samatta'nın kafa vuruşu Muslera'dan döndü. 52'de Onyekuru yüzde yüz pozisyonda vurdu, Altay ayağıyla kurtardı.

        54. dakikada Mostafa Mohamed sahneye çıktı ve çok güzel bir golle Galatasaray'ı öne geçirdi: 0-1. 71. dakikada Samuel rakiplerinden sıyrıldı. Sert şutu Muslera'da kaldı. 77. dakikada Ozan Tufan kafayla topu ağlara yolladı. Ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi. Böylece 3 puan Cimbom'un oldu.
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        Haberler Spor Galatasaray, Fenerbahçe’yi deplasmanda yine yendi... Liderliğe yükseldi