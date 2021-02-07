54. dakikada Mostafa Mohamed sahneye çıktı ve çok güzel bir golle Galatasaray'ı öne geçirdi: 0-1. 71. dakikada Samuel rakiplerinden sıyrıldı. Sert şutu Muslera'da kaldı. 77. dakikada Ozan Tufan kafayla topu ağlara yolladı. Ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi. Böylece 3 puan Cimbom'un oldu.