Cimbom Kadıköy'den lider çıktı... Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de 24. haftanın en önemli maçında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 yenerek averajla zirveye yükseldi.
Cimbom geçen sezon 20 yıl aradan sonra kazandığı Kadıköy'de böylece üst üste 2. galibiyetini aldı. 3. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Samatta, kalesini terk eden Muslera'dan sıyrıldı.
Ancak ceza sahası sol çaprazından boş kaleye gönderdiği top farklı şekilde auta gitti. 11. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Emre Kılınç'ın vuruşu dışarı çıktı.