Kadıköy'de büyük buluşma… Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Lig'de bugün kozlarını paylaşıyor. Saat 19.00'da start alacak derbide iki tarafın da hedefi 3 puana ulaşmak. Kanarya ezeli rakibini yenerek puan farkını 6'ya çıkarmayı hedefliyor. Cimbom ise geçen yıl olduğu gibi 3 puanı istiyor. Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK VAR
Fenerbahçe'de Mesut Özil yine büyük bir itici güç olacak. Tisserand, Pelkas ve İrfan Can sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Kanarya evinde oynadığı son 5 maçı kazandı.
FEGHOULİ FORMA GİYEMEYECEK
Galatasaray cephesinde ise adaptasyon süreci devam eden Feghouli derbide yok. Karantina süreci devam eden ve son idmanana çıkmayan yeni transfer Gedson Fernandes de kadroda olmayacak.