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    • Spor
    • 06.02.2021 Gazete
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    ve Galatasaray kozlarını paylaşacak | Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

    Kadıköy'de büyük buluşma… F.Bahçe ve Galatasaray ’de bugün kozlarını paylaşıyor. Saat 19.00’da start alacak derbide iki tarafın da hedefi 3 puana ulaşmak. Kanarya ezeli rakibini yenerek puan farkını 6’ya çıkarmayı hedefliyor. Cimbom ise geçen yıl olduğu gibi 3 puanı istiyor. Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

    Yıldızlar savaşı

    Kadıköy'de büyük buluşma… Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Lig'de bugün kozlarını paylaşıyor. Saat 19.00'da start alacak derbide iki tarafın da hedefi 3 puana ulaşmak. Kanarya ezeli rakibini yenerek puan farkını 6'ya çıkarmayı hedefliyor. Cimbom ise geçen yıl olduğu gibi 3 puanı istiyor. Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

    FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK VAR
    Fenerbahçe'de Mesut Özil yine büyük bir itici güç olacak. Tisserand, Pelkas ve İrfan Can sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Kanarya evinde oynadığı son 5 maçı kazandı.

    FEGHOULİ FORMA GİYEMEYECEK
    Galatasaray cephesinde ise adaptasyon süreci devam eden Feghouli derbide yok. Karantina süreci devam eden ve son idmanana çıkmayan yeni transfer Gedson Fernandes de kadroda olmayacak.

        LİGİN EN GOLCÜ TAKIMLARI
        Süper Lig'de Beşiktaş'tan sonra en fazla gol atan iki takım mücadele edecek. Fenerbahçe 45, G.Saray ise 46 kez fileleri havalandırdı. Aslan ilgin en az gol yiyen takımı konumunda.

        DEV DERBİYİ CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK
        Ülkemizi         Avrupa'da başarıyla temsil eden tecrübeli hakemlerimizden Cüneyt Çakır, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bugün oynanacak dev derbide düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Çakır, kariyerinde 13. kez bu dev derbiyi yönetecek. Çakır'ın görev aldığı önceki derbilerde Fenerbahçe 6, Galatasaray ise 3 kez galip gelmişti.
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        Haberler Spor Fenerbahçe ve Galatasaray kozlarını paylaşacak | Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?