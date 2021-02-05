İZMİR'DE GOL DÜELLOSU!

Süper Lig'de Göztepe ile Yeni Malatyaspor 2-2 berabere kaldı. İzmir temsilcisi 13. dakikada Cherif Ndiaye ile öne geçti. Yeni Malatyaspor 39'da Mallan ile bu gole cevap verdi. 73'te sahneye bir kez daha Cherif Ndiaye çıktı ve skoru 2-1'e getirdi. Yeni Malatyaspor 81'de Ahmet Ildız'ın attığı golle 1 puanı hanesine yazdırdı. Göztepe puanını 26'ya Yeni Malatyaspor ise 29'a çıkarttı.