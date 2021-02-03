3 ROTASYON DAHA OLACAK

Beşiktaş 11'inde 3 değişikliğe daha gidilmesi muhtemel. Montero'nun yerine Welinton'ın, Rıdvan'ın yokluğunda N'Sakala'nın, Ghezzal'ın yerine de N'Koudou'nun oynaması bekleniyor.