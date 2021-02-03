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    • Spor
    • 03.02.2021 Gazete
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    çalışmanın karşılığını gördü: Azmin zaferi Ljajic

    Bugün deplasmanında 3 puan için ter dökecek olan ’ın 11’inde kritik bir değişiklik yaşanacak. 1 ay öncesine kadar ara transfer döneminde takımdan ayrılacak isimlerin başında sayılan , form tutmayı başardı. Ljajic’in bugün ilk 11’de başlaması bekleniyor.

    Azmin zaferi Ljajic

    Bugün Antalya deplasmanında 3 puan için ter dökecek olan Beşiktaş'ın 11'inde kritik bir değişiklik yaşanacak. 1 ay öncesine kadar ara transfer döneminde takımdan ayrılacak isimlerin başında sayılan Adem Ljajic, form tutmayı başardı. Ljajic'in bugün ilk 11'de başlaması bekleniyor.

    FORMUNUN KARŞILIĞINI ALIYOR
    Boşnak asıllı Sırp futbolcunun Bernard Mensah ya da Atiba'dan birisini kesmesi bekleniyor. Ancak Ljajic'in büyük olasılıkla Mensah'ı 11'den keseceği ifade ediliyor.

    3 ROTASYON DAHA OLACAK
    Beşiktaş 11'inde 3 değişikliğe daha gidilmesi muhtemel. Montero'nun yerine Welinton'ın, Rıdvan'ın yokluğunda N'Sakala'nın, Ghezzal'ın yerine de N'Koudou'nun oynaması bekleniyor.
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    Haberler Spor Adem Ljajic çalışmanın karşılığını gördü: Azmin zaferi Ljajic