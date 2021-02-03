Cimbom evinde Başakşehir’i farklı yendi: Üst üste 4. galibiyetini aldı

KALEM KAĞIDI HAZIRLAYIN!

Teknik direktör Fatih Terim maç öncesinde çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Tecrübeli hoca, "Herkes kağıdını kalemini hazırlasın. Önümüzdeki dönemdeki transfer listesini açıklayabilirim" diyerek Fenerbahçe'ye üstü kapalı mesaj yolladı. Terim, Fenerbahçe'ye giden İrfan Can için ise, "İsteyene değil, gidene sorun" dedi. Başarılı teknik adam Başakşehir maçıyla ilgili olaras ise, "İyi yoldayız, top bizdeyken tehlikeliydik, şimdi rakipteyken de tehlikeliyiz" ifadelerini kullandı.