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    • Spor
    • 03.02.2021 Gazete
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    Cimbom evinde Başakşehir’i farklı yendi: Üst üste 4. galibiyetini aldı

    ’in 23. haftasında Galatasaray evinde Başakşehir'i ağırladı. , Başakşehir'deki ilk maçında Galatasaray'a mağlup oldu. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri, (45'), (64') ve (90+2') kaydetti.

    Kadıköy'e selam yola devam

    Cimbom vitesi 4'e taktı. Sarı- Kırmızılılar ligde sıkıntı bir dönemden geçen son şampiyon Başakşehir'i 3-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı. Maç fazlasıya 2. sıraya çıkan Sarı-Kırmızılılar derbi öncesi Fenerbahçe'ye mesaj yolladı. 16. dakikada Gulbrandsen vurdu, Muslera çıkardı.

    MUSLERA'DAN YİNE GEÇİT YOK
    18. dakikada Başakşehir penaltı kazandı. Ancak Muslera, Giuliano'nun penaltısında gole izin vermedi. 35. dakikada Deniz'in kullandığı kornerde, Duarte'nin kafa vuruşu Muslera'da kaldı.

    DONK'TAN MÜKEMMEL SERVİS
    45. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Donk'un sağdan uzun ortasında Onyekuru arka direkt mükemmel bir kafa vuruş yaptı: 1-0. 55'te Mohamed'in sert kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

        MOHAMED İLK MAÇINDA ATTI
        57'de Gulbrandsen müsait pozisyonda topu auta attı. 65'de Belhanda'nın kornerinde Donk kafayı vurdu: 2-0. 90+2'de G.Saray penaltı kazandı. Mohamed ilk maçında siftah yaptı: 3-0.

        KALEM KAĞIDI HAZIRLAYIN!
        Teknik direktör Fatih Terim maç öncesinde çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Tecrübeli hoca, "Herkes kağıdını kalemini hazırlasın. Önümüzdeki dönemdeki transfer listesini açıklayabilirim" diyerek Fenerbahçe'ye üstü kapalı mesaj yolladı. Terim, Fenerbahçe'ye giden İrfan Can için ise, "İsteyene değil, gidene sorun" dedi. Başarılı teknik adam Başakşehir maçıyla ilgili olaras ise, "İyi yoldayız, top bizdeyken tehlikeliydik, şimdi rakipteyken de tehlikeliyiz" ifadelerini kullandı.

        FERNANDES'DEN MÜJDE
        Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes'in dün yapılan Coronavirüs testleri negatif çıktı. Yıldız futbolcu F.Bahçe derbisinde forma giyebilecek.

            MOHAMED'DEN SÜPER 45'LİK!
            Cimbom'un flaş transferlerinden Mostafa Mohamed, Sarı-Kırmızılı forma ile ilk maçında ilk golünü attı. Başakşehir karşılaşmasına 46. dakikada oyuna giren Mohamed, 90. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 23 yaşındaki golcü futboluyla Sarı-Kırmızılı taraftarlara ilerisi için umut verdi.

            BU SEZON İLK KORNER GOLÜ!
            Galatasaray duran toplardaki etkisizliği nedeniyle büyük eleştiri alıyordu. Aslan dün Başakşehir maçında bir ilki yaşadı. Cimbom 65. dakikada Donk'un kafa vuruşuyla ligde kornerden ilk kez gol attı.

            CİMBOM'DAN PENALTI İSYANI
            Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı maçta Sarı-Kırmızılılar, konuk ekip lehine çıkan penaltıya büyük tepki gösterdi. Marcao'nun 18. dakikada Epeureanu ile ceza sahasında yükseldiğ topta hakem Arda Kardeşler ilk olarak oyunu devam ettirdi. Ardından VAR uyarısıyla Kardeşler, penaltıyı verdi.
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