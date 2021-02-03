Cimbom evinde Başakşehir’i farklı yendi: Üst üste 4. galibiyetini aldı

Cimbom vitesi 4'e taktı. Sarı- Kırmızılılar ligde sıkıntı bir dönemden geçen son şampiyon Başakşehir'i 3-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı. Maç fazlasıya 2. sıraya çıkan Sarı-Kırmızılılar derbi öncesi Fenerbahçe'ye mesaj yolladı. 16. dakikada Gulbrandsen vurdu, Muslera çıkardı.
MUSLERA'DAN YİNE GEÇİT YOK
18. dakikada Başakşehir penaltı kazandı. Ancak Muslera, Giuliano'nun penaltısında gole izin vermedi. 35. dakikada Deniz'in kullandığı kornerde, Duarte'nin kafa vuruşu Muslera'da kaldı.
DONK'TAN MÜKEMMEL SERVİS
45. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Donk'un sağdan uzun ortasında Onyekuru arka direkt mükemmel bir kafa vuruş yaptı: 1-0. 55'te Mohamed'in sert kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.