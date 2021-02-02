Trabzonspor'da Abdullah Avcı Süper Lig'e damga vuruyor… Medipol Başakşehir'i mağlup ederek Süper Kupa'yı kazanan ve kariyerindeki ilk kupasına uzanan Abdullah Avcı, ligde de Beşiktaş'ı devirerek rakibini liderlikten etti. Müthiş dokunuşlarıyla Trabzonspor'u zirveye ortak etti.
AVRUPA'NIN DA ZİRVESİNDE
Avcı ligin 9. haftasında göreve geldiği Trabzonspor'un başında 2.33 gibi yüksek bir puan ortalamasıyla yoluna devam ederken, ulaştığı ortalamayla Avrupa'nın 3 numarası oldu.
RAKİPLERİ DÜNYACA ÜNLÜ!
Abdullah Avcı puan ortalamasıyla sadece Bayern Münih'in 2.37 puan ortalamalı hocası Hansi Flick ile Atletico Madrid'in 2.63 puan ortalamalı hocası Diego Simeone'nin gerisinde kaldı.