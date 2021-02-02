Trabzonspor'da Abdullah Avcı Süper Lig'e damga vuruyor… Medipol Başakşehir'i mağlup ederek Süper Kupa'yı kazanan ve kariyerindeki ilk kupasına uzanan Abdullah Avcı, ligde de Beşiktaş'ı devirerek rakibini liderlikten etti. Müthiş dokunuşlarıyla Trabzonspor'u zirveye ortak etti.