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    • Spor
    • 02.02.2021 Gazete
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    Kayseri’den çifte şov (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    ekibi Kayseri, İtalya Serie A takımlarından Bologna’da forma giyen Nehuen Mario Paz ve İsveç 1. Lig ekiplerinden Allsvenskan oyuncusu Besard Sabovic’i kadrosuna kattı. İşte yurttan ve dünyadan spor gündemi.

    Kayseri’den çifte şov

    Süper Lig ekibi Kayseri, İtalya Serie A takımlarından Bologna'da forma giyen Nehuen Mario Paz ve İsveç 1. Lig ekiplerinden Allsvenskan oyuncusu Besard Sabovic'i kadrosuna kattı.

    RİZESPOR-KASIMPAŞA
    Süper Lig'in 23. haftasında Ç.Rize evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. İki takım da son maçlarını kaybetti. Rize F.Bahçe'ye yenilirken Kasımpaşa da evinde Kayseri'ye teslim oldu.

    KIRINTILI ALANYASPOR'DA
    Alanyaspor, Konya ile yollarını ayıran tecrübeli kaleci Serkan Kırıntılı'yı kadrosuna kattı. Akdeniz ekibi Menemenspor'dan 2000 doğumlu stoper Furkan Bayır ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

        TARAFTARIMIZ RAHAT OLSUN DAHA GÜÇLÜ DÖNDÜM!
        Beşiktaş'ın yeni transferi Cenk Tosun, yuvaya döndüğü için çok mutlu olduğunu belirtti. Milli yıldız, "Buraya geri döndüğüm için çok mutluyum. Şu karantina dönemini çabuk geçirip takımla beraber idmanlara başlamayı dört gözle bekliyorum. Benim dönemimde oynayan herkesi çok özledim. Bana taraftarların güvenmesini istiyorum. Daha güçlü döndüğümü düşünüyorum" dedi.

        LENS KARAGÜMRÜK'E GÜVEN LECCE'YE
        Lens Karagümrük'e kiralandı. Güven Yalçın Lecce'nin yolunu tuttu. Marin'in sözleşmesi feshedildi. Derbide sakatlanan Rıdvan ise 2 hafta yok.

        İSTANBUL'UN ŞAKASI YOK
        TFF 1. Lig'in 19. haftasında İstanbulspor, Altay'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti. İstanbul'un gollerini Rroca, Ethemi ve Onur Ergün attı. Zeki Yıldırım'ın golü Altay'a puan için yetmedi. İstanbulspor bu sonuçla 2. sıradaki yerini koruduğu gibi zirvenin 1 puan gerisine yaklaştı. Altay ise son 3 maçında 3. yenilgisini almış oldu.

            ALİ AKMAN'DAN FRANKFURT'A 4 YILLIK İMZA
            Bursasporlu             Ali Akman ile Eintracht Frankfurt arasında sezon sonundan geçerli olmak üzere 4 senelik sözleşme imzalandı. Genç yıldız, sezon sonunda Bundesliga ekiplerinden Frankfurt forması giyecek. Eski G.Saraylı Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali Akman'ın Avrupa'ya transfer olmak istediği biliniyordu.

            VE TRONDSEN TAKIMA DÖNDÜ
            Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak çok ağır bir sakatlık geçiren Trondsen'in lisansı dondurulmuştu. Tamamen iyileşen ve idmanlardaki performansıyla göze giren Norveçli yıldızın lisansı yeniden çıkarıldı. Abdullah Avcı, Trondsen'in takıma büyük bir katkı vereceğini düşünüyor.

            YUNUS MALLI İDMANA ÇIKTI
            Trabzon'un yeni transferlerinden Yunus Mallı ilk idmanını çıktı. Takımdan ayrı koşu yapan gurbetçi futbolcuya fiziki eksikliği nedeniyle özel program uygulanacağı öğrenildi.

                ŞU AN YÜZDE YÜZLE SAHADAYIM!
                Beşiktaş maçının yıldızı Uğurcan Çakır önemli açıklamalar yaptı. Milli kaleci, "Sezon başında tam konsantre olamıyordum ama şuan yüzde yüzle sahadayım. Hocamızla da çıkış yakaladık. İnşallah böyle devam ederiz" dedi.

                AYKUT KOCAMAN 2.5 YILLIK İMZA ATTI
                Buruk'la yollarını ayıran Başakşehir prensipte anlaştığı Aykut Kocaman'la 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli hoca ilk maçına bugün Galatasaray önünde çıkacak. Öte yandan Başakşehir, Malatya'dan Youssouf'u da kadrosuna kattı.

                FODE KOITA İÇİN 2.5 MİLYON EURO!
                Trabzon, Başakşehirli Crivelli, Göztepeli Halil Akbunar, A.Gücü'lü Kitsiou ve Kasımpaşalı Koita için de girişmde bulundu. Kasımpaşa Koita için Trabzon'dan 2.5 milyon Euro istedi.

                    VE MESUT ÖZİL SAHNEDE
                    Beşiktaş'ın evinde Trabzonspor'a yenilmesiyle liderliğe yükselen Fenerbahçe bugün çok zorlu bir maça çıkacak. Sarı-Lacivertliler saat 16.00'da sezonun flaş takımı Hatayspor'a konuk olacak. Fener'in süper transferi Mesut Özil, teknik direktör Erol Bulut tarafından ilk kez maç kadrosuna alındı. Yıldız futbolcunun skora göre ikinci yarıda görev alması bekleniyor. Gıda zehirlenmesi geçiren Jose Sosa ise son anda kafileden çıkarıldı.

                    LİDERİN MAÇINA ARSLANBOĞA
                    Ligde haftanın hakemleri belli oldu. Lider Fenerbahçe'nin bugün deplasmanda Hatayspor ile oynayacağı maçı Suat Arslanboğa yönetecek. Galatasaray-Başakşehir karşılaşmasında ise Arda Kardeşler düdük çalacak.

                    FENER'DE 2 AYRILIK BİRDEN!
                    Fenerbahçe                     Kemal Ademi'yi Karagümrük'e kiraladı. Sözleşmesi feshedilen Tolga Ciğerci Başakşehir ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

                        İMZAYI AMBULANSTA ATTI
                        Galatasaray'ın Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes dün İstanbul'a geldi. Portekizli yıldız covid testi pozitif olduğu için Sağlık Bakanlığı tarafından özel olarak tahsis edilen ambulans uçakla Londra'dan alındı. Transferin son gününde Gedson Fernandes'e sözleşme, kendisini havalimanından almaya gelen ambulansta imzalattırıldı. Sözleşme motor kuryeyle TFF'ye gönderilirken, Gedson da ambulansla hastanenin yolunu tuttu. Genç yıldıza burada yapılacak testin ardından kaç gün karantinada kalacağı netleşecek.

                        MOSTAFA MOHAMED KRİZİ ÇÖZÜLDÜ
                        Askerlikle ilgili problemi olduğu için transferinde sorun çıkan forvet oyuncusu Mostafa Mohamed kriz tatlıya bağlanınca önceki gün Mısır'dan İstanbul'a geldi.

                        AYTEMİZ ALANYASPOR'A 2 GENÇ TAKVİYESİ
                        Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, genç futbolcular Furkan Bayır ve Muhammet Arda Uzun'u renklerine bağladı.Turuncu- yeşilli kulüp, Menemenspor'dan transfer ettiği 20 yaşındaki stoper Furkan Bayır ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarıyer'in 16 yaşındaki forveti Muhammet Arda Uzun ile de 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

                            OCAK AYININ MVP'Sİ JAN VESELY OLDU
                            Fenerbahçe Beko'nun Çek yıldızı Jan Vesely, THY Avrupa Ligi'nde ocak ayının en değerli oyuncusu seçildi. Kariyerinde 3. kez ayın MVP'si unvanına erişen 30 yaşındaki pivot, geçen ay 23,2 verimlilik puanı, 16 sayı, 5,5 ribaunt, 2,8 asist ve 1,4 top çalma ortalamalarıyla mücadele etti. F.Bahçe Euroleague'de son 8 maçı kazanmıştı.

                            ADİS JAHOVİC YENİDEN GÖZTEPE'DE
                            Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Antalyaspor'dan eski oyuncusu Adis Jahovic'i kadrosuna dahil etti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Jahovic'le 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Jahovic, 2017-2018 sezonunda Göztepe ile ligde 18 maçta 14 gole imza atmış ve birçok kulübün transfer listesine girmişti.

                            ERENCAN 4.2 MİLYONA EYÜPSPOR'A GİTTİ
                            Galatasaray, 18 yaşındaki savunma oyuncusu Erencan Yardımcı'yı 4,2 milyon TL bonservis bedeli ile Eyüpspor'a sattı. Eyüpspor 2. Lig'de mücadele ediyor.

                                AYAKLARININ TOZUYLA!
                                Galatasaray, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını dün Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı taktik ağırlıklı antrenman ile tamamladı. Antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Galatasaray'da yeni transferler DeAndre Yedlin ile Mostafa Mohamed, yeni takımlarıyla ilk antrenmanlarına çıktılar.

                                CİM BOM'UN KONUĞU BAŞAKŞEHİR
                                Süper Lig'de Galatasaray, bugün Başakşehir'i konuk edecek. 19.00'da başlayacak maçı Arda Kardeşler yönetecek. Galatasaray galibiyet serisini 4 maça çıkartmak istiyor.

                                ASLAN'DA 5 SAKAT 1 DE ŞÜPHELİ
                                Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Omar. Falcao, Emre Taşdemir, Şener ve Oğulcan Başakşehir karşısında forma giyemeyecekler. Sarı- Kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan bir diğer oyuncu olan Sofiane Feghouli'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.
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