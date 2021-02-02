Kayseri’den çifte şov (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Süper Lig ekibi Kayseri, İtalya Serie A takımlarından Bologna'da forma giyen Nehuen Mario Paz ve İsveç 1. Lig ekiplerinden Allsvenskan oyuncusu Besard Sabovic'i kadrosuna kattı.
RİZESPOR-KASIMPAŞA
Süper Lig'in 23. haftasında Ç.Rize evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. İki takım da son maçlarını kaybetti. Rize F.Bahçe'ye yenilirken Kasımpaşa da evinde Kayseri'ye teslim oldu.
KIRINTILI ALANYASPOR'DA
Alanyaspor, Konya ile yollarını ayıran tecrübeli kaleci Serkan Kırıntılı'yı kadrosuna kattı. Akdeniz ekibi Menemenspor'dan 2000 doğumlu stoper Furkan Bayır ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.