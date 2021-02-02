Kayseri’den çifte şov (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

TARAFTARIMIZ RAHAT OLSUN DAHA GÜÇLÜ DÖNDÜM!

Beşiktaş'ın yeni transferi Cenk Tosun, yuvaya döndüğü için çok mutlu olduğunu belirtti. Milli yıldız, "Buraya geri döndüğüm için çok mutluyum. Şu karantina dönemini çabuk geçirip takımla beraber idmanlara başlamayı dört gözle bekliyorum. Benim dönemimde oynayan herkesi çok özledim. Bana taraftarların güvenmesini istiyorum. Daha güçlü döndüğümü düşünüyorum" dedi.