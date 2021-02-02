Aslantepe'de müthiş maç! (Galatasaray 3-0 Başakşehir MAÇ SONU - ÖZET)





MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'a konuk olan Medipol Başakşehir, yeni teknik direktörü Aykut Kocaman yönetiminde ilk maçına çıktı.

Okan Buruk ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen ve 2,5 yıllık sözleşmeye imza atan Aykut Kocaman, takımının başında ilk kez Galatasaray deplasmanında saha kenarında yer aldı.

Kocaman, turuncu-lacivertli takımın sahasında 5-1 kaybettiği Atakaş Hatayspor mücadelesine göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

Kocaman; Mehmet Topal, Aleksic, Junior Fernandes ve Demba Ba'nın yerine Azubuike, Gulbrandsen, Crivelli ve sakatlıktan dönen Giuliano'ya ilk 11'de şans verdi.

Turuncu-lacivertli ekip; Mert Günok, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Azubuike, Deniz Türüç, Giuliano, Gulbrandsen ve Crivelli ilk 11'iyle sahaya çıktı.

YENİ TRANSFERLER YEDEKLER ARASINDA

Medipol Başakşehir'in transferin son gününde kadrosuna kattığı iki oyuncu, yedekler arasında yer aldı.

Tolga Ciğerci ve Youssuf Ndayishimiye, yedekler arasında forma şansı bekledi.