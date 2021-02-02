Aslantepe'de müthiş maç! (Galatasaray 3-0 Başakşehir MAÇ SONU - ÖZET)

GALATASARAY: 3 - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 0
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Serkan Olguncan
Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Etebo (Dk. 46 Mustafa Muhammed), Emre Kılınç (Dk. 90+2 Halil Dervişoğlu), Arda Turan (Dk. 46 Belhanda), Onyekuru (Dk. 90+2 Ömer Bayram), Babel (Dk. 85 Kerem Aktürkoğlu)
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Ömer Ali Şahiner (Dk. 85 Muhammed Emin Sarıkaya), Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir (Dk. 69 Tolga Ciğerci), Azubuike (Dk. 88 Ndayishimiye), Deniz Türüç, Giuliano (Dk. 69 Demba Ba), Gulbrandsen (Dk. 69 Junior Fernandes), Crivelli
Goller: Dk. 45 Onyekuru, Dk. 64 Donk, Dk. 90+2 Mustafa Muhammed (Penaltıdan) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 21 Marcao (Galatasaray), Dk. 41 Crivelli, Dk. 43 Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)