Ara transfer döneminin son gününde hareketlilik daha da artacağa benziyor. Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin kiralanması karşılığında Fatih Karagümrük'ten Fatih Kuruçuk'u bonservisiyle kadrosuna katmak üzere olduğu ifade edildi. Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük yönetimim arasında anlaşmanın sağlandığı ifade edilirken Kemal Ademi'nin de onay vermesi durumunda imzaların atılacağı ifade edildi. 23 yaşında ve 1.92 boyunda olan Fatih Kurucuk stoper mevkinde forma giyiyor.
PELKAS EN AZ 2 HAFTA YOK
RİZE maçında sakatlanan Pelkas'ın arka dalesinde 2. derece yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Yunan oyuncunun 2 ile 3 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Bu arada iyileşen Ferdi Kadıoğlu takımla çalışmalara başladı.
ŞAHİN: 2 KUPAYI DA İSTİYORUZ
Dün Can Bartu Tesisleri'nde doğumgünü kutlanan Fenerbahçe İdari Koordinatörü Selçuk Şahin açıklamalarda bulundu. Şahin, "Güzel bir gidişatımız var. Rize maçını da kayıpsız atlattık. Sezon sonunda inşallah 2 kupayı da alırız. Bunun için tüm gücümüzle mücadele edece
FENERBAHÇE KRİTİK VİRAJDA
Fenerbahçe, 2'si Süper Lig'de 1'i kupada olmak üzere en zorlu maç serisini kayıpsız geçmek istiyor
F.Bahçe son derece sor bir üçlü seri için geri sayıma geçti. Yarın zorlu Hatay deplasmangnda ter dökecek olan F.Bahçe, sonrasında G.Saray derbisini kayıpsız geçmeye çalışacak. 3 gün sonra da Başakşehir ile kupa maçı var.
HATAY HAZIRLIKLARINA HEMEN START VERİLDİ
Fenerbahçe, Hatay maçının hazırlıklarına dün başladı. Rize maçının 11'inde oynayanlar rejenerasyon ile yetinirken diğerleri 1.5 saat idman yaptı.
PELKAS EN AZ 2 HAFTA YOK
RİZE maçında sakatlanan Pelkas'ın arka dalesinde 2. derece yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Yunan oyuncunun 2 ile 3 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Bu arada iyileşen Ferdi Kadıoğlu takımla çalışmalara başladı.
ŞAHİN: 2 KUPAYI DA İSTİYORUZ
Dün Can Bartu Tesisleri'nde doğumgünü kutlanan Fenerbahçe İdari Koordinatörü Selçuk Şahin açıklamalarda bulundu. Şahin, "Güzel bir gidişatımız var. Rize maçını da kayıpsız atlattık. Sezon sonunda inşallah 2 kupayı da alırız. Bunun için tüm gücümüzle mücadele edece
FENERBAHÇE KRİTİK VİRAJDA
Fenerbahçe, 2'si Süper Lig'de 1'i kupada olmak üzere en zorlu maç serisini kayıpsız geçmek istiyor
F.Bahçe son derece sor bir üçlü seri için geri sayıma geçti. Yarın zorlu Hatay deplasmangnda ter dökecek olan F.Bahçe, sonrasında G.Saray derbisini kayıpsız geçmeye çalışacak. 3 gün sonra da Başakşehir ile kupa maçı var.
HATAY HAZIRLIKLARINA HEMEN START VERİLDİ
Fenerbahçe, Hatay maçının hazırlıklarına dün başladı. Rize maçının 11'inde oynayanlar rejenerasyon ile yetinirken diğerleri 1.5 saat idman yaptı.