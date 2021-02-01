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    • Spor
    • 01.02.2021 Gazete
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    3 puanı ertelemedi

    Aşırı yağış nedeniyle cumartesi günü ertelenen ve dün oynanan maçta evinde 'u 3-1 yendi. Akdeniz ekibinin gollerini 14. dakikada , 45'te Davidson ve 60'ta Khouma Babacar kaydetti. Konuk ekip Sivasspor'un tek sayısını ise 90'da penaltıdan kaydetti.

    Aytemiz Alanyaspor 3 puanı ertelemedi
    Aşırı yağış nedeniyle cumartesi günü ertelenen ve dün oynanan maçta evinde 'u 3-1 yendi. Akdeniz ekibinin gollerini 14. dakikada , 45'te Davidson ve 60'ta Khouma Babacar kaydetti. Konuk ekip Sivasspor'un tek sayısını ise 90'da penaltıdan kaydetti. Gradel'in attığı ilk penaltıyı Marafona kurtardı. Ancak hakem penaltıyı tekrar ettirdi.



    DENİZLİ'DEN KRİTİK GALİBİYET
    Denizlispor, 'yi 2-1 mağlup ederek ligde kalma yolunda kritik bir 3 puan kazandı. Ege derbisinde 42'de 'ın attığı golle öne geçti. 69'da Mihojevic beraberliği sağladı. 79'da Mesanovic maçın skorunu belirledi.

    ERZURUM'DAN ALTIN 3 PUAN!
    'de kalma savaşı veren evinde A.Gücü'nü 1-0 yenerek hayati bir 3 puan altı. Dadaşlar'ın golünü 68. dakikada kaydetti.

    ANTALYA GENÇLER'İ 87'DE ÜZDÜ
    Süper Lig'de deplasmanda 'ni 1-0 mağlup etti. Akdeniz temsilcisi 87. dakikada Sam'ın attığı golle 3 puana uzandı. Ligde kalma savaşı veren G.Birliği son dakikalarda gelen golle büyük şok yaşadı.
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    Haberler Spor Aytemiz Alanyaspor 3 puanı ertelemedi