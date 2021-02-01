Aytemiz Alanyaspor 3 puanı ertelemedi

Aşırı yağış nedeniyle cumartesi günü ertelenen ve dün oynanan maçta Aytemiz Alanyaspor evinde Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yendi. Akdeniz ekibinin gollerini 14. dakikada Fatih Aksoy, 45'te Davidson ve 60'ta Khouma Babacar kaydetti. Konuk ekip Sivasspor'un tek sayısını ise 90'da Max Gradel penaltıdan kaydetti. Gradel'in attığı ilk penaltıyı Marafona kurtardı. Ancak hakem penaltıyı tekrar ettirdi.
DENİZLİ'DEN KRİTİK GALİBİYET
Denizlispor, Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek ligde kalma yolunda kritik bir 3 puan kazandı. Ege derbisinde Denizlispor 42'de Recep Niyaz'ın attığı golle öne geçti. 69'da Mihojevic beraberliği sağladı. 79'da Mesanovic maçın skorunu belirledi.
ERZURUM'DAN ALTIN 3 PUAN!
Süper Lig'de kalma savaşı veren Erzurumspor evinde A.Gücü'nü 1-0 yenerek hayati bir 3 puan altı. Dadaşlar'ın golünü 68. dakikada Cenk Ahmet kaydetti.
ANTALYA GENÇLER'İ 87'DE ÜZDÜ
Süper Lig'de Antalyaspor deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Akdeniz temsilcisi 87. dakikada Sam'ın attığı golle 3 puana uzandı. Ligde kalma savaşı veren G.Birliği son dakikalarda gelen golle büyük şok yaşadı.
DENİZLİ'DEN KRİTİK GALİBİYET
Denizlispor, Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek ligde kalma yolunda kritik bir 3 puan kazandı. Ege derbisinde Denizlispor 42'de Recep Niyaz'ın attığı golle öne geçti. 69'da Mihojevic beraberliği sağladı. 79'da Mesanovic maçın skorunu belirledi.
ERZURUM'DAN ALTIN 3 PUAN!
Süper Lig'de kalma savaşı veren Erzurumspor evinde A.Gücü'nü 1-0 yenerek hayati bir 3 puan altı. Dadaşlar'ın golünü 68. dakikada Cenk Ahmet kaydetti.
ANTALYA GENÇLER'İ 87'DE ÜZDÜ
Süper Lig'de Antalyaspor deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Akdeniz temsilcisi 87. dakikada Sam'ın attığı golle 3 puana uzandı. Ligde kalma savaşı veren G.Birliği son dakikalarda gelen golle büyük şok yaşadı.