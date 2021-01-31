Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 31.01.2021 13:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.01.2021 13:30
    ABONE OL

    CANLI | BB Erzurum - maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 22. haftasında BB Erzurum, sahasında 'nü konuk edecek. Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada ilk düdük saat 13.30'da çalacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | BB Erzurumspor - Ankaragücü

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında BB Erzurum ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, BB. Erzurumspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    BB. ERZURUMSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    BB. Erzurumspor - Ankaragücü maçı 31 Ocak Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    BB. ERZURUMSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
    BB Erzurumspor: Szumski, Leo, da Costa, Teikeu, Murat Uçar, Omolo, Boumal, Emrah, Aatıf, Cenk Ahmet, Gomes
    Ankaragücü: Korcan, Ali Kaan, Erdi, Sarlija, Pinto, Atakan, Saba, İbrahim Akdağ, Diousse, Paintsil, Badji

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor CANLI | BB Erzurumspor - Ankaragücü maçı canlı anlatım izle