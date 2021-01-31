Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında BB Erzurumspor ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, BB. Erzurumspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BB. ERZURUMSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB. Erzurumspor - Ankaragücü maçı 31 Ocak Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

BB. ERZURUMSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BB Erzurumspor: Szumski, Leo, da Costa, Teikeu, Murat Uçar, Omolo, Boumal, Emrah, Aatıf, Cenk Ahmet, Gomes

Ankaragücü: Korcan, Ali Kaan, Erdi, Sarlija, Pinto, Atakan, Saba, İbrahim Akdağ, Diousse, Paintsil, Badji