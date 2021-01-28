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    • Spor
    • 28.01.2021 Gazete
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    Süper Kupa’nın sahibi Karadeniz fırtınası: Süper

    Başakşehir ile spor Süper Kupa maçı kapsamında 'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan , kupayı müzesine götürdü. Fırtına'ya galibiyeti getiren golleri ve Ekuban kaydederken Başakşehir'in tek golü 'da geldi. Öte yandan , ve kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

    Süper Kupa Trabzonspor'un... Bordo-Mavililer, Başakşehir'i 2-1 yenerek mutlu sona ulaştı. 16'da Deniz Türüç'ün sol kanattan kullandığı kornerde arka direkte yükselen Fernandes, kafayla vurduğu topu üstten auta gönderdi. 22'de Berat'ın şutunda Mert başarılıydı.


    PONCK TAKIMINI YAKTI!
    25'te Nwakaeme'nin sol çaprazdan sert şutunda kaleci Mert topu çelmeyi başardı. 46'da Ponck'un ters vuruşunda topu önünde bulan Djaniny kafayla takımını öne geçirdi: 1-0.

    VAR'DAN PENALTI VERDİ
    55'te Fernandes'in şutu ceza sahası içindeki Edgar Ie'den döndü. Hakem VAR'a gittikten sonra topun Egdar Ie'nin eline çarptığına karar verdi. Başakşehir penaltı kazandı.

        DJANİNY'DEN MÜTHİŞ PAS
        Penaltıyı Demba Ba ağlara gönderdi: 1-1. 84'te hızlı gelişen Trabzonspor atağında Djaniny'nin pasında savunma arkasında topla buluşan Ekuban maçın skorunu belirledi: 2-1.

        ABDULLAH AVCI'NIN İLK KUPASI
        Trabzon'un başına geçtikten sonra üst üste başarılı sonuçlar alan Abdullah Avcı, kariyerinde de bir ilki yaşadı. Tecrübeli teknik adam A takım seviyesinde ilk kupasına uzandı. Avcı, "Çok mutluyuz. Kupanın keyfini çıkarıp ardından lige döneceğiz" dedi.
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        Haberler Spor Süper Kupa’nın sahibi Karadeniz fırtınası: Süper Trabzon