ABDULLAH AVCI'NIN İLK KUPASI

Trabzon'un başına geçtikten sonra üst üste başarılı sonuçlar alan Abdullah Avcı, kariyerinde de bir ilki yaşadı. Tecrübeli teknik adam A takım seviyesinde ilk kupasına uzandı. Avcı, "Çok mutluyuz. Kupanın keyfini çıkarıp ardından lige döneceğiz" dedi.