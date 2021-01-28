Süper Kupa Trabzonspor'un... Bordo-Mavililer, Başakşehir'i 2-1 yenerek mutlu sona ulaştı. 16'da Deniz Türüç'ün sol kanattan kullandığı kornerde arka direkte yükselen Fernandes, kafayla vurduğu topu üstten auta gönderdi. 22'de Berat'ın şutunda Mert başarılıydı.
PONCK TAKIMINI YAKTI!
25'te Nwakaeme'nin sol çaprazdan sert şutunda kaleci Mert topu çelmeyi başardı. 46'da Ponck'un ters vuruşunda topu önünde bulan Djaniny kafayla takımını öne geçirdi: 1-0.
VAR'DAN PENALTI VERDİ
55'te Fernandes'in şutu ceza sahası içindeki Edgar Ie'den döndü. Hakem VAR'a gittikten sonra topun Egdar Ie'nin eline çarptığına karar verdi. Başakşehir penaltı kazandı.