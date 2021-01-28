Mazisi başarılarla dolu olan Trabzonspor müzesine bir kupa daha götürdü

EKUBAN: KUPAYI HAK ETTİK

Süper Kupa Finali'nde maçın en değerli ismi seçilen Trabzonsporlu Ekuban, "Maçı hak eden taraftık. İyi oynadık ve sonuca gittik. Sahada her şeyimizi verdik. Kazandığmız için mutluyuz" diye konuştu. Trabzonspor'un Kaptanı Uğurcan Çakır ise Süper Kupa zaferi sonrası, "Atatürk Olimpiyat Stadı bize uğurlu geliyor. Genç arkadaşlarımız için de çok mutluyum. Taraftarlarımıza armağan olsun" dedi.