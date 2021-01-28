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    • Spor
    • 28.01.2021 Gazete
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    Mazisi başarılarla dolu olan Trabzonspor müzesine bir kupa daha götürdü

    finalinde ’i mağlup eden Trabzonspor, müzesine bir büyük kupayı daha götürmeyi başardı. Daha önce 6 kez , 9 kez , 7 Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşayan Fırtına, dünkü galibiyet ile Süper Kupa’yı da 2. kez kazandı.

    Kupa koleksiyoncusu

    Süper Kupa finalinde Başakşehir'i mağlup eden Trabzonspor, müzesine bir büyük kupayı daha götürmeyi başardı. Daha önce 6 kez Süper Lig, 9 kez Türkiye Kupası, 7 Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşayan Fırtına, dünkü galibiyet ile Süper Kupa'yı da 2. kez kazandı.

    6 AYDA İKİNCİ KUPAYI ALDILAR
    Başakşehir'i yenerek Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor, son 6 ayda ikinci kupasını kaldırmış oldu. Fırtına, geçtiğimiz temmuz ayında Alanyaspor'u devirerek Türkiye Kupası'nı kazanmıştı

    OLİMPİYAT UĞURLU GELİYOR
    Daha önce Atatürk Olimpiyat Stadı'nda G.Birliği ve Alanya'yı Türkiye Kupası finalinde, Bursaspor'u ise Süper Kupa finalinde yenen Trabzon, dün bu statta 4. finalini de kazandı.

        EKUBAN: KUPAYI HAK ETTİK
        Süper Kupa Finali'nde maçın en değerli ismi seçilen Trabzonsporlu Ekuban, "Maçı hak eden taraftık. İyi oynadık ve sonuca gittik. Sahada her şeyimizi verdik. Kazandığmız için mutluyuz" diye konuştu. Trabzonspor'un Kaptanı Uğurcan Çakır ise Süper Kupa zaferi sonrası, "Atatürk Olimpiyat Stadı bize uğurlu geliyor. Genç arkadaşlarımız için de çok mutluyum. Taraftarlarımıza armağan olsun" dedi.

        FİNALDE YÜKSEK TANSİYON
        Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanan maçta son bölümde tansiyon yükseldi. Başakşehir'in hocası Okan Buruk'un Trabzonspor kulübesine yönelik tahrikleri sonrası Fırtına'nın yardımcı hocası Egemen Korkmaz, Buruk'a tepki gösterdi. Olaylara Başakşehir idari kadrosundan Mustafa Yaman da karşıtı ve Korkmaz ile Yaman arasında şiddetli bir tartışma yaşandı. Ardından Korkmaz ve Yaman'a kırmızı kart çıktı.

        ABDÜLKADİR PARMAK SAKATLANDI
        Trabzon'un orta sahadaki etkili isimlerinden Abdülkadir Parmak, Süper Kupa finalinin ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıktı. Tecrübeli oyuncunun durumu bugün belli olacak.

            BAŞAKŞEHİR'E VAR TRABZON'A YOK!
            Süper Kupa finalinde hakem Yaşar Kemal Uğurlu, 6. dakikada Ekuban'ın şutunda ceza sahası içinde Ponck'un eline çarpan topta Trabzonspor'un penaltısını atladı. Uğurlu, VAR'a da başvurmadı. 55'te ise Edgar'ın eline çarpan topta VAR'a giden Uğurlu, pozisyonda Başakşehir lehine penaltıyı verdi. Bu kararları tepki çekti.
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