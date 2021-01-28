Mazisi başarılarla dolu olan Trabzonspor müzesine bir kupa daha götürdü

Süper Kupa finalinde Başakşehir'i mağlup eden Trabzonspor, müzesine bir büyük kupayı daha götürmeyi başardı. Daha önce 6 kez Süper Lig, 9 kez Türkiye Kupası, 7 Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşayan Fırtına, dünkü galibiyet ile Süper Kupa'yı da 2. kez kazandı.
6 AYDA İKİNCİ KUPAYI ALDILAR
Başakşehir'i yenerek Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor, son 6 ayda ikinci kupasını kaldırmış oldu. Fırtına, geçtiğimiz temmuz ayında Alanyaspor'u devirerek Türkiye Kupası'nı kazanmıştı
OLİMPİYAT UĞURLU GELİYOR
Daha önce Atatürk Olimpiyat Stadı'nda G.Birliği ve Alanya'yı Türkiye Kupası finalinde, Bursaspor'u ise Süper Kupa finalinde yenen Trabzon, dün bu statta 4. finalini de kazandı.