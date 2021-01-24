Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 24.01.2021 Gazete
    ABONE OL

    Nijeryalı yıldız Onyekuru’ya kavuştu

    Aslan 'ya kavuştu. Dün sabah saatlerinde 'nın başkenti 'ten Havalimanı'na gelen Onyekuru'yu temsilcileri karşıladı. Burada basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Onyekuru, yorucu bir seyahat geçirdiğini belirterek, yeniden İstanbul'da olduğu için mutlu olduğu söyledi.

    Aslan 'ya kavuştu. Dün sabah saatlerinde 'nın başkenti 'ten Havalimanı'na gelen Onyekuru'yu temsilcileri karşıladı. Burada basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Onyekuru, yorucu bir seyahat geçirdiğini belirterek, yeniden İstanbul'da olduğu için mutlu olduğu söyledi.

    Onyekuru, takımının antrenmanını da ziyaret etti. 'da tesislere gelen yıldız futbolcu, takım arkadaşları ve teknik heyet ile buluşup hasret giderdi. Sarı-Kırmızılılar'a 3. kez transfer olan Onyekuru'ya takım arkadaşları da büyük ilgi gösterdi. Henry Onyekuru, bu sezon 'nde 4 karşılaşmada forma giydiı. Toplamda 141 dakika süre alan Nijeryalı futbolcu, gol sevinci yaşayamadı. Onyekuru, 'da 1,5 sezonda 41 lig maçına çıktı ve 15 kez fileleri havalandırdı… Tenik direktör ona çok güveniyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Galatasaray Nijeryalı yıldız Onyekuru’ya kavuştu