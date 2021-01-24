Aslan Henry Onyekuru'ya kavuştu. Dün sabah saatlerinde Fransa'nın başkenti Paris'ten İstanbul Havalimanı'na gelen Onyekuru'yu Galatasaray Kulübü temsilcileri karşıladı. Burada basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Onyekuru, yorucu bir seyahat geçirdiğini belirterek, yeniden İstanbul'da olduğu için mutlu olduğu söyledi.

Onyekuru, takımının antrenmanını da ziyaret etti. Florya'da tesislere gelen yıldız futbolcu, takım arkadaşları ve teknik heyet ile buluşup hasret giderdi. Sarı-Kırmızılılar'a 3. kez transfer olan Onyekuru'ya takım arkadaşları da büyük ilgi gösterdi. Henry Onyekuru, bu sezon Fransa Ligi'nde 4 karşılaşmada forma giydiı. Toplamda 141 dakika süre alan Nijeryalı futbolcu, gol sevinci yaşayamadı. Onyekuru, Galatasaray'da 1,5 sezonda 41 lig maçına çıktı ve 15 kez fileleri havalandırdı… Tenik direktör Fatih Terim ona çok güveniyor.