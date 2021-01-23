Galatasaray Henry Onyekuru'yu resmen bitirdi... Sarı-Kırmızılı kulüp daha önce 2 kez kiraladığı Nijeryalı kanat oyuncusunun bir kez daha kiralanması için kulübü Monaco ile görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi. Dün gece Fransa'dan İstanbul'a hareket eden Onyekuru'nun bugün sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından resmi imzayı atması bekleniyor. Taraftarlar onun yolunu gözlüyor.
ZORUNLU OPSİYON YOK
Monaco ile Onyekuru'nun 6 aylığına kiralanması için anlaşan yönetim sözleşmeye opsiyon da koyduracak. Ancak bu opsiyon zorunlu olmayacak.
Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru 3. kez Galatasaray forması giymeye hazırlanıyor.
ZORUNLU OPSİYON YOK
Monaco ile Onyekuru'nun 6 aylığına kiralanması için anlaşan yönetim sözleşmeye opsiyon da koyduracak. Ancak bu opsiyon zorunlu olmayacak.
Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru 3. kez Galatasaray forması giymeye hazırlanıyor.