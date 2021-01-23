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    • Spor
    • 23.01.2021 Gazete
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    'a imzayı atıyor

    ’ın KAP’a bildirdiği , sağlık kontrolü sonrası resmi sözleşmeye imza atacak. lı kanat oyuncusu 3. kez Galatasaray forması giymeye hazırlanıyor.

    Henry Onyekuru imzalıyor
    Galatasaray 'yu resmen bitirdi... Sarı-Kırmızılı kulüp daha önce 2 kez kiraladığı lı kanat oyuncusunun bir kez daha kiralanması için kulübü ile görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi. Dün gece 'dan 'a hareket eden Onyekuru'nun bugün sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından resmi imzayı atması bekleniyor. Taraftarlar onun yolunu gözlüyor.

    ZORUNLU OPSİYON YOK
    Monaco ile Onyekuru'nun 6 aylığına kiralanması için anlaşan yönetim sözleşmeye opsiyon da koyduracak. Ancak bu opsiyon zorunlu olmayacak.

    oyuncusu Henry Onyekuru 3. kez forması giymeye hazırlanıyor.

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    Haberler Spor Henry Onyekuru Galatasaray'a imzayı atıyor