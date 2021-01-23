Eski yıldızı Onyekuru'yu kadrosuna katan Galatasaray forvet arayışlarını da hızlandırdı.
HEDEF FORVET TRANSFERİ
Forvet transferi için 4 koldan saldıran Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim girdi.
Madrid'de tedavi gören Falcao'dan umudu kesen, Diagne'yi West Bromwich'e kiralamaya hazırlanan Galatasaray'da gündem golcü transferi oldu.
JORGENSEN İÇİN FEYENORD İLE TEMAS
Simone Zaza, Tiquinho ve Ali Sowe için girişimlerde bulunan yönetime menajerler tarafından Nicolai Jorgensen teklif edildi. Fatih Terim'in Danimarkalı forvet için onayı verdiği ve Sarı-Kırmızılılar'ın Feyenoord ile temasa geçtiği belirlendi.