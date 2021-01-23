TÜRKİYE'YE GELMEYE SICAK BAKIYOR

Galatasaray'ın 2022'ye kadar sözleşmesi olan Jorgensen'i sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralamak istediği öğrenildi. Bu sezon Feyenood formasıyla Hollanda Ligi'nde 12 maça çıkıp 2 gol atan 30 yaşındaki forvetin de Türkiye'ye gelmeye çok sıcak baktığı ifade edildi.