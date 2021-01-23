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    • 23.01.2021 17:37
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    'nın 18. hafta maçlarında sahasında 'ı konuk ediyor. 'dan canlı yayınlanan karşılaşmayı takvim.com.tr üzerinden de takip edebilirsiniz.

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    'nın 18. hafta maçlarında sahasında 'ı konuk ediyor. 'dan canlı yayınlanan karşılaşmayı takvim.com.tr üzerinden de takip edebilirsiniz.

    Karşılaşma öncesinde ev sahibi Freiburg 24 puanla 9. konuk Stuttgart ise 22 puanla 10. sırada yer alıyor.

    İLK 11'LER
    Freiburg: Müller, Lienhart, Schlotterbeck, Gulde, Schmid, Haberer, Hofler, Gunter, Jeong, Grifo, Demirovic

    Stuttgart: , Stenzel, Anton, Kempf, Coulibaly, Endo, Mangala, Wamangituka, Castro, Didavi, Gonzalez

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