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Almanya Bundesliga'nın 18. hafta maçlarında Freiburg sahasında Stuttgart'ı konuk ediyor. A Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmayı takvim.com.tr üzerinden de takip edebilirsiniz.
Karşılaşma öncesinde ev sahibi Freiburg 24 puanla 9. konuk Stuttgart ise 22 puanla 10. sırada yer alıyor.
İLK 11'LER
Freiburg: Müller, Lienhart, Schlotterbeck, Gulde, Schmid, Haberer, Hofler, Gunter, Jeong, Grifo, Demirovic
Stuttgart: Kobel, Stenzel, Anton, Kempf, Coulibaly, Endo, Mangala, Wamangituka, Castro, Didavi, Gonzalez