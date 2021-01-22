Galatasaray'ın İstanbul'a gelmesini beklediği Henry Onyekuru henüz uçağa binemedi. 3. kez Galatasaray'a imza atmaya hazırlanan Henry Onyekuru'nun Cimbom'dan kazanacağı ücret belli oldu.
600 BİN EURO GARANTİ ÜCRET
Sarı-Kırmızılılar'ın Monaco'dan satın alma opsiyonuyla yarım sezonluğuna kiralanması konusunda anlaşma sağladığı Onyekuru'nun sezonun kalan kısmı için Sarı-Kırmızılı kulüpten 600 bin Euro garanti ücret alacağı öğrenildi.
BONUSLAR DAHİL DEĞİL
Bu rakama ise başarı bonuslarının dahil olmadığı belirtildi.