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    • 22.01.2021 14:21
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    ’da ne kadar kazanacak? İşte alacağı ücret

    'ın anlaşma sağladığı Galatasaray'ın İstanbul'a gelmesini beklediği henüz uçağa binemedi. Sarı-Kırmızılılar’ın yarım sezonluğuna ’dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Henry Onyekuru, sezon sonuna kadar 600 bin Euro kazanacak.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Onyekuru ne kadar kazanacak?

    Galatasaray'ın İstanbul'a gelmesini beklediği Henry Onyekuru henüz uçağa binemedi. 3. kez Galatasaray'a imza atmaya hazırlanan Henry Onyekuru'nun Cimbom'dan kazanacağı ücret belli oldu.




    600 BİN EURO GARANTİ ÜCRET
    Sarı-Kırmızılılar'ın Monaco'dan satın alma opsiyonuyla yarım sezonluğuna kiralanması konusunda anlaşma sağladığı Onyekuru'nun sezonun kalan kısmı için Sarı-Kırmızılı kulüpten 600 bin Euro garanti ücret alacağı öğrenildi.

    BONUSLAR DAHİL DEĞİL
    Bu rakama ise başarı bonuslarının dahil olmadığı belirtildi.


        SEZON SONU KADROYA KATMAK İSTERSE 6 MİLYON EURO
        Onyekuru için Monaco'nun sözleşmede zorunlu satın alma opsiyonu şartını kabul etmeyen Galatasaray, sezon sonunda Nijeryalı kanat oyuncusunu bonservisiyle kadrosuna katmak isterse Fransız ekibine 6 milyon Euro ödeme yapacak. Onyekuru için opsiyonun kullanılması durumunda yıldız oyuncu senelik 1.2 milyon Euro ücret alacak.

        TARAFTARIN GÖNLÜNDE TAHT KURDU
        Daha önce 2 kez kiralık olarak Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru, ortaya koyduğu başarılı performansla taraftarların gönlünde taht kurmuştu.



        HAVAALANINA GELMEDİ
        Sarı-kırmızılı kulübün her konuda anlaştığı ve Monaco'dan kiralayacağı Nijeryalı futbolcunun dün akşam Marsilya'dan İstanbul'a geleceği iddia edilmişti. Onyekuru için bugün ise Paris üzerinden İstanbul'a bilet alındığı öğrenilirken, Nijeryalı forvet oyuncusu kontuar kapanıncaya kadar havaalanına gelmedi. Edinilen bilgiye göre Fransa'daki covid önlemleri kapmasında rötar yaşanıyor. Test sonuçlarını da bekleyen Onyekuru'nun İstanbul'a geldikten sonra karantinaya girmesi de gerekecek.

            Bu arada geçen hafta İstanbul'dan Nice'e uçarken ailesini İstanbul'da bırakan Onyekuru, Monaco ile işlemlerin tamamlanmasını bekliyordu. Bir müddet pürüz çıkaran Fransa temsilcisi ile her konuda anlaşılmasından sonra İstanbul'a gelmek için hazırlık yapılırken, iki kez uçağa binmemesi kafaları karıştırsa da Galatasaray Kulübü Nijeryalı isim ve Kulübü Monaco ile ile her konuda anlaştı.

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