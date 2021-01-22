SÖZLEŞME 4.5 YILLIK OLACAK

Milli futbolcu 4.5 senelik sözleşme imzalayacak. İrfan Can için Başakşehir'e 4.5 milyonu peşin olmak üzere toplam 6.5 milyon Euro ödenecek. Bir sonraki satıştan da yüzde 50 pay verilecek.