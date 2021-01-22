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    • Spor
    • 22.01.2021 Gazete
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    yıldız oyuncuda mutlu sona ulaştı: Cimbom'da

    Teknik Direktörü ’in ısrarla istediği milli futbolcu ’de mutlu sona ulaşıldı… Galatasaray Başkanı ve 2. Başkan Abdürrahim Albayrak, Başkanı ile Başakşehir’in stadında yaptığı görüşme kesin anlaşma ile sonuçlandı.

    İrfan Can Cimbom'da

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ısrarla istediği milli futbolcu İrfan Can Kahveci'de mutlu sona ulaşıldı… Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdürrahim Albayrak, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Başakşehir'in stadında yaptığı görüşme kesin anlaşma ile sonuçlandı.

    SÖZLEŞME 4.5 YILLIK OLACAK
    Milli futbolcu 4.5 senelik sözleşme imzalayacak. İrfan Can için Başakşehir'e 4.5 milyonu peşin olmak üzere toplam 6.5 milyon Euro ödenecek. Bir sonraki satıştan da yüzde 50 pay verilecek.

    CENGİZ SİNYALİ GS TV'DE VERMİŞTİ
    Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, önceki gün kulüp televizyonunda gerçekleştirilen yayınında 'Her an bir oyuncuya imza attırabiliriz" açıklamasıyla transferin sinyalini vermişti.

        PEŞİNAT DİAGNE'DEN GELECEK
        Sarı-Kırmızılı yönetimin, İrfan Can'ın 4.5 milyon Euro'luk peşinatını Diagne'nin satışıyla karşılamayı planlıyor. Bir sonraki adımının Onyekuru olduğu da gelen haberler arasında.
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        Haberler Spor Galatasaray yıldız oyuncuda mutlu sona ulaştı: İrfan Can Cimbom'da