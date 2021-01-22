Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ısrarla istediği milli futbolcu İrfan Can Kahveci'de mutlu sona ulaşıldı… Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdürrahim Albayrak, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Başakşehir'in stadında yaptığı görüşme kesin anlaşma ile sonuçlandı.
SÖZLEŞME 4.5 YILLIK OLACAK
Milli futbolcu 4.5 senelik sözleşme imzalayacak. İrfan Can için Başakşehir'e 4.5 milyonu peşin olmak üzere toplam 6.5 milyon Euro ödenecek. Bir sonraki satıştan da yüzde 50 pay verilecek.
CENGİZ SİNYALİ GS TV'DE VERMİŞTİ
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, önceki gün kulüp televizyonunda gerçekleştirilen yayınında 'Her an bir oyuncuya imza attırabiliriz" açıklamasıyla transferin sinyalini vermişti.