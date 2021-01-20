Bu galibiyetle puanını 35'e çıkaran Leipzig lider Bayern Münih'in 4 puan gerisinde 2. sırada yer aldı.

Union Berlin ise 28 puanda kaldı ve 6. sıraya geriledi.

Bundesliga'da 17. haftada oynanan diğer karşılaşmalarda Köln deplasmanda Schalke 04'ü 2-1, Arminia Bielefeld de sahasında Stuttgart'ı 3-0 yendi. Freiburg-Eintracht Frankfurt karşılaşması ise 2-2 berabere sonuçlandı.