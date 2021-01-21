Ligde 2 maç daha var (Yurttan ve dünayadan spor gündemi)

Süper Lig'de bugün Karagümrük- Beşiktaş ve Sivas-F.Bahçe maçlarının dışında iki karşılaşma daha var. 16.00'da Erzurum ile Alanya, 19.00'da A.Gücü ile Kasımpaşa karşılaşacak.
EL KABİR ERZURUM'DA
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mostapha El Kabir'i kadrosuna kattı. 32 yaşındaki Faslı futbolcu, daha önce Gençlerbirliği, Antalya, A.Gücü ve Rizespor'da forma giymişti.
1.LİG'DE 5+2 ÖNERİSİ
TFF Başkanı Nihat Özdemir, 1. Lig kulüplerin yetkilileri ile bir araya geldi. Özdemir, "5+1 olan yabancı sayısının 5+2 olarak değiştirilmesine yönelik istek geldi. Değerlendirmeye aldık" dedi.
SWİDERSKİ İDDİASI
Forvet arayışları sürerken PAOK'ta forma giyen Karol Swiderski gündeme geldi. Yönetim kulüp ve oyuncuyla temasta bulunacak.
PEREİRA İDMANDA
Konya maçının kadrosuna alınmayan Joao Pereira dünkü idmanda yer aldı. Portekizli yıldızın geleceği belirsizliğini koruyor.
Y.MALATYA HATAY'DA ALTIN BULDU
Ligde sezonun flaş takımı Hatayspor evinde Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenildi. Konuk ekibin gollerini Zeki Yavru ve Adem Bulut (pen.) attı. Aaron Boupendza'nın golü Hatayspor'a puan için yeterli olmadı.
Ç.RİZE 3 ATTI 3 PUAN ALDI
Teknik adam değişikliğine giden iki takımın maçında Çaykur Rizespor evinde Gaziantep'i 3-0 mağlup etmeyi başardı. Galibiyeti getiren golleri milan Skoda (2) ve Samudio kaydetti.
TARAFTARDAN BELÖZOĞLU'NA HGS JESTİ!
Mesut Özil'i görmek için havaalanına gelen bir F.Bahçe taraftarı, Emre Belözoğlu'nun plakasından HGS borcunu sorgulattı ve Belözoğlu'nun ödeme zamanı gelmemiş borcunu ödeyerek kulübe mail attı. Taraftar, "Teşekkür etmek istedik. İyi ki varsın Emre Belözoğlu" dedi. Bu mesaj üzerine Belözoğlu çok duygulandı.
ARSENAL SOKRATİS İLE YOLLARINI AYIRDI
Arsenal, Fenerbahçe'nin gündeminde olan 32 yaşındaki Yunan savunmacısı Sokratis'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı.
F.BAHÇE-G.SARAY DERBİSİ 6 ŞUBAT'TA
Süper Lig'de 22 ile 29. haftalar arasındaki maç programı dün açıklandı. İşte o tarihler arasındaki derbiler: Beşiktaş-Trabzonspor: 31 Ocak Pazar, Fenerbahçe- Galatasaray: 6 Şubat Cumartesi, Trabzonspor-Fenerbahçe: 28 Şubat Pazar.
KUPADA ÇEYREK FİNAL PROGRAMI
ATV ve A Spor'dan yayınlanacak olan Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı belli oldu. İşte program: 9 Şubat Salı: 20.45 Fenerbahçe-Başakşehir, 10 Şubat Çarşamba: 20.45 Galatasaray-Alanya, 11 Şubat Perşembe: 17.45 Sivas-Antalya, 20.45 Konyaspor-Beşiktaş.
FENERBAHÇE KRİTİK VİRAJDA
Fenerbahçe zirve yarışında bugün Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak maç öncesinde Kanarya'da önemli eksikler var. Sarı-Lacivertliler'de cezalı olan Ozan Tufan Sivas'ta oynayamayacak. Gökhan, Ferdi, Sinan ve Perotti ise sakat.
4 EYLÜL STADI'NIN ŞAŞIRTAN DURUMU!
Sivas-F.Bahçe maçı öncesi 4 Eylül Stadı'nın durumu görenleri şaşkına çevirdi. Zeminin güneş gören bölümünün yeşil, gölgedeki diğer yarısının ise önceden yağan kar nedeniyle beyaz olduğu görüldü. Ancak kritik maç öncesinde görevlilerin buzlu kısmı da istenilen duruma getireceği öğrenildi.
ONYEKURU 3. KEZ GALATASARAY'DA
Galatasaray, Henry Onyekuru'yu 3. kez kadrosuna katıyor... Nijeryalı futbolcuyu daha önce iki kez kiralayan Cimbom, Onyekuru'nun sezonun kalan kısmı için kiralanması için kulübü Monaco ile yarım sezonluğuna 250 bin Euro karşılığında anlaşma sağladı. Sarı-Kırmızılı yönetimin bu transfer için Monaco'nun zorunlu satın alma opsiyonu inadını da kırdığı ve sözleşmede zorunlu bir opsiyonun yer almadığı öğrenildi. Yeniden Galatasaray forması giyecek olan 23 yaşındaki kanat oyuncusunun, yarın İstanbul'a gelmesi ve ardından resmi imzayı atması bekleniyor.