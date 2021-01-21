Ligde 2 maç daha var (Yurttan ve dünayadan spor gündemi)

ONYEKURU 3. KEZ GALATASARAY'DA

Galatasaray, Henry Onyekuru'yu 3. kez kadrosuna katıyor... Nijeryalı futbolcuyu daha önce iki kez kiralayan Cimbom, Onyekuru'nun sezonun kalan kısmı için kiralanması için kulübü Monaco ile yarım sezonluğuna 250 bin Euro karşılığında anlaşma sağladı. Sarı-Kırmızılı yönetimin bu transfer için Monaco'nun zorunlu satın alma opsiyonu inadını da kırdığı ve sözleşmede zorunlu bir opsiyonun yer almadığı öğrenildi. Yeniden Galatasaray forması giyecek olan 23 yaşındaki kanat oyuncusunun, yarın İstanbul'a gelmesi ve ardından resmi imzayı atması bekleniyor.