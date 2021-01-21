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    • Spor
    • 21.01.2021 Gazete
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    'ye ikinci !

    'da elmas madeni buldu! , forması giyen saha oyuncusu 'yi kadrosuna katmak için ilk hamlesini yaptı. Eljif Elmas'tan beklenen verimi alan Sarı-Lacivertliler yine Makedonya'dan genç bir isim için görüşmelere başladı. 2002 doğumlu Makedon futbolcu 1.90 boyunda. Orta saha bölgesinde görev alan Luka, takımında da forma giyiyor.

    Fener'e ikinci Elmas

    'da elmas madeni buldu! , forması giyen saha oyuncusu 'yi kadrosuna katmak için ilk hamlesini yaptı. Eljif Elmas'tan beklenen verimi alan Sarı-Lacivertliler yine Makedonya'dan genç bir isim için görüşmelere başladı. 2002 doğumlu Makedon futbolcu 1.90 boyunda. Orta saha bölgesinde görev alan Luka, takımında da forma giyiyor.

    Kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında bitecek olan Stankovski geleceğin yıldızı olarak gösteriliyor. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri 400 bin Euro. Bu sezon takımıyla 15 lig maçına çıkan 19 yaşındaki merkez orta saha 7 gol atarken 2 de asist yaptı.

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    Haberler Spor Fenerbahçe'ye ikinci Elif Elmas!