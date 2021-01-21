Fenerbahçe Makedonya'da elmas madeni buldu! Sarı Kanarya, Rabotnicki forması giyen orta saha oyuncusu Luka Stankovski'yi kadrosuna katmak için ilk hamlesini yaptı. Eljif Elmas'tan beklenen verimi alan Sarı-Lacivertliler yine Makedonya'dan genç bir isim için görüşmelere başladı. 2002 doğumlu Makedon futbolcu 1.90 boyunda. Orta saha bölgesinde görev alan Luka, Makedonya U19 takımında da forma giyiyor.

Kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında bitecek olan Stankovski geleceğin yıldızı olarak gösteriliyor. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri 400 bin Euro. Bu sezon takımıyla 15 lig maçına çıkan 19 yaşındaki merkez orta saha 7 gol atarken 2 de asist yaptı.