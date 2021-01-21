BİYONİK ADAM FERNANDO MUSLERA

Ve Aslan Fernando Muslera'ya kavuştu... Geçen sezon Çaykur Rizespor maçında ayağı iki yerden birden kırılan ve sahalardan en az 1 yıl uzak kalması beklenen Muslera, beklenenden daha kısa bir sürede iyileşti. Cimbom'un Uruguaylı eldiveni, 220 günlük aranın ardından dünkü Denizlispor maçı ile formasına kavuştu.