Cimbom hayata döndü. Derbide Beşiktaş'a 2-0 yenilerek ağır yara alan Galatasaray evinde Denizlispor'u 6-1'la geçip moral buldu. 8. dakikada Belhanda, sol çaprazda son anda yatarak topu penaltı noktasına çevirdi. Emre Akbaba da tek vuruşla golü attı: 1-0.
FEGHOULİ ÇOK SERT VURDU
17. dakikada fark 2'ye çıktı. Feghouli ceza sahası içinde topu önünde buldu ve çok sert vurdu: 2-0. 45+1'de savunmadan seken topa Donk şık bir kafa vuruşu yaptı: 3-0.
TUSHA OYUNA GİRDİ VE ATTI
Oyuna ikinci yarıda dahil olan Tusha 48. dakikada golünü attı ve Denizlispor umutlandı: 3-1. 59. dakikada Feghouli karşı karşıya pozisyonda kaleci Pantilimon'u geçemedi.
MUHAMMET KENDİ AĞLARINA
1 dakika sonra Muhammet topu kendi ağlarına gönderdi: 4-1. 64. dakikada Belhanda çok güzel bir golle skoru 5-1'e taşıdı. Uzatmada Sekidika'nın şık golü skoru belirledi: 6-1.
BELHANDA'DAN BU SEZON 20 MAÇTA 8 GOL!
Son haftalarda müthiş bir form yakalaya Belhanda dün de 1 gol atıp 1 asist yaptı. Faslı yıldız bu sezon 20 maçta rakip ağları 8 kez havalandırdı.
DİAGNE'NİN YERİNE BABEL
Cimbom'da cezalı olan Diagne ve sakat olan Falcao'nun yokluğunda forvette Ryan Babel forma giydi. Babel'in forvet peformansı geçer not aldı.
BİYONİK ADAM FERNANDO MUSLERA
Ve Aslan Fernando Muslera'ya kavuştu... Geçen sezon Çaykur Rizespor maçında ayağı iki yerden birden kırılan ve sahalardan en az 1 yıl uzak kalması beklenen Muslera, beklenenden daha kısa bir sürede iyileşti. Cimbom'un Uruguaylı eldiveni, 220 günlük aranın ardından dünkü Denizlispor maçı ile formasına kavuştu.
OMAR'DAN TAKIMA ZİYARET
Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle tedavisine devam edilen Galatasaraylı Omar Elabdellaoui, dün takım arkadaşlarını ziyaret etti. Takımına başarılar diledi.
JESSE SEKİDİKA İLK GOLÜNÜ KAYDETTİ
Denizli karşısında G.Saray'ın 6. golünü atan Jesse Sekidika, Sarı-Kırmızılı forma ilk kez fileleri havalandırdı. Sekidika ayrıca takımının TT Stadı'ndaki 500. golünü attı.