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    • Spor
    • 19.01.2021 Gazete
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    Yönetim derbilerin kralını sezon sonuna bırakmıyor! ile 2 yıl daha

    Geçtiğimiz sezonun ortasında ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayarak takımın teknik patronu olan için hareketli günler yaşanıyor. Siyah-Beyazlı yönetim başarılı teknik adamın sözleşmesini 2 yıl aha uzatma kararı aldı.

    Sergen'le 2 yıl daha

    Geçtiğimiz sezonun ortasında Beşiktaş ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayarak takımın teknik patronu olan Sergen Yalçın için hareketli günler yaşanıyor. Siyah-Beyazlı yönetim başarılı teknik adamın sözleşmesini 2 yıl aha uzatma kararı aldı.

    BEŞİKTAŞ'I AYAĞA KALDIRDI


    Kötü başlayan ligde üst üste adığı sonuçlarla Beşiktaş'ı şampiyonluğun en büyük favorilerin biri haline getiren Sergen Yalçın, Trabzon, Başakşehir, F.Bahçe ve G.Saray'ı devirdi.

    YALÇIN TEKLİFİ KABUL ETTİ


    Lig bitmeden Beşiktaş'ı derbi şampiyonu yapan Sergen Yalçın için yönetim sözon sonunu beklemeyecek. Sergen Yalçın da teklifi kabul etti. Şubat ayında imzaların atılması bekleniyor.
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    Haberler Spor Yönetim derbilerin kralını sezon sonuna bırakmıyor! Sergen Yalçın ile 2 yıl daha