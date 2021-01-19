Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 19.01.2021 Gazete
    ABONE OL

    Onyekuru transferi bitmediği için hala ’da!

    'da Onyekuru'nun transferindeki belirsizlik sürüyor... Nijeryalı yıldız geçtiğimiz hafta başında ailesini 'a getirmiş, kendisi de transferdeki pürüzlerin giderilmesi için 'ya geçmişti. Onyekuru'nun eşi sosyal medya hesabından çocuklarının İstanbul'da okula başladığını duyurdu. Ancak Galatasaray ile Monaco anlaşamadığı için Nijeryalı yıldız henüz İstanbul'a gelemedi.

    Çocuğu okula başladı Onyekuru gelemedi!

    Galatasaray'da Onyekuru'nun transferindeki belirsizlik sürüyor... Nijeryalı yıldız geçtiğimiz hafta başında ailesini İstanbul'a getirmiş, kendisi de transferdeki pürüzlerin giderilmesi için 'ya geçmişti.

    Onyekuru'nun eşi sosyal medya hesabından çocuklarının 'da okula başladığını duyurdu. Ancak ile Monaco anlaşamadığı için Nijeryalı yıldız henüz İstanbul'a gelemedi.

    Alınan bilgilere göre iki kulüp zorunlu opsiyon konusunda henüz orta yolu bulamadı. Ayrıca bir sonraki satıştan payla ilgili pürüzler de var. Onyekuru hem ailesine hem de formaya kavuşmak için bir an önce transferin noktalanmasını bekliyor.

    Z'İ İSTEMEDİ 'GALATASARAY' DEDİ!


    Onyekuru kendisini ısrarla isteyen iki kulübüne birkez daha olumsuz yanıt verdi. Nijeryalı yıldızın Monaco'nun yöneticileri ile görüşerek, "Galatasaray'da oynamak istiyorum" dediği belirlendi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Onyekuru transferi bitmediği için hala Fransa’da!