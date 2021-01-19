Fenerbahçe A.Gücü'nü farklı yenerek şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü: 3-1. 8. dakikada Samatta'nın kafa vuruşunu A.Gücü savunmasını çizgiden çıkardı. 25'te Atila'nın korneri direkt kaleyi yöneldi. Altay'dan seken top direğe çarptı. 28'de Thiam perdeyi açan isim oldu: 1-0.
FRİKİKLERLE GOLE ÇOK YAKLAŞTI
35'te Thiam topu Samatta'ya indirdi. İki kişiden sıyrılan yıldız golcü farkı 2'ye çıkarttı: 2-0... 38'de Çekiçi'nin frikiği direği yaladı... 53'te Lukasik'in kullandığı frikik az farkla auta çıktı. 55'te Valencia'nın sert şutunu kaleci önledi... Ardından Valencia Atakan'a faul yaptı.
BU GOLE ŞAPKA ÇIKARTILIR
63'te Fenerbahçe'de Pelkas'ın volesi direğin hemen üstünden dışarı çıktı. 66'da Valencia 25 metreden harika bir vuruşla kaleciyi avladı: 3-0.
KAPANIŞI EMRE GÜRAL YAPTI
77'de A.Gücü'nde Pinto'nun ceza sahası içinden vuruşu çerçeveyi bulmadı. 90+4'te Emre Güral yayın üzerinden yaptığı vuruşla skoru belirledi: 3-1.
VALENCİA FÜZE GÖNDERDİ!
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, dün jeneriklik bir gole imza attı. Tecrübeli oyuncu 25 metreden çok sert bir vuruşla ağları havalandırdı. Sosyal medyadaki futbolseverler, "Bu şut değil resmen füze!"yorumunda bulundu.
SAMATTA BOŞ GEÇMEDİ
Fenerbahçe'nin yıldızı Samatta, Ankaragücü karşısında golünü attı ve çok çalıştı.
FENERBAHÇE'DE SİVAS PANİĞİ!
Omuzunda ağrı olduğu öğrenilen Ferdi Kadıoğlu, Ankaragücü maçı kadrosundan çıkartıldı. Ozan Tufan ise gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın 2. yarısında Serdar Aziz ve Valencia sakatlandı. Kritik Sivasspor maçı öncesinde eksiklerin çoğalması Teknik Direktör Erol Bulut'u sıkıntıya soktu.
REKORA DOĞRU İLERLİYOR
Süper Lig'de 5 maçtır puan kaybetmeyen Fenerbahçe, tek sezonda daha uzun bir seriyi en son 2017/18 sezonunda yakalamıştı... Kanarya o sezon 8 maçlık bir seri yakalamıştı.
ÇOK DAHA İYİSİNİ OYNAYABİLİRDİK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Ankaragücü galibiyetinin ardından konuştu. Bulut, "Güzel bir maç oldu. 3-1'lik bir galibiyet aldık ama daha da farklı olabilirdi. Yeterince pozisyona girdik. Daha iyisini oynayabilirdik ama bugün önemli olan kazanmaktı" dedi. Bulut, Mesut Özil ile ilgili soruya, "Henüz görüşmedik ama yakında yeterince görüşeceğiz" cevabını verdi.