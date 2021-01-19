ÇOK DAHA İYİSİNİ OYNAYABİLİRDİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Ankaragücü galibiyetinin ardından konuştu. Bulut, "Güzel bir maç oldu. 3-1'lik bir galibiyet aldık ama daha da farklı olabilirdi. Yeterince pozisyona girdik. Daha iyisini oynayabilirdik ama bugün önemli olan kazanmaktı" dedi. Bulut, Mesut Özil ile ilgili soruya, "Henüz görüşmedik ama yakında yeterince görüşeceğiz" cevabını verdi.