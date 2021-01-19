GALATASARAY'I ÇOK İSTİYOR

Ara transferin en çok konuluşan isimlerinden biri olan İrfan Can Kahveci, Galatasaray'a gitme konusundaki isteğini Başakşehir yönetimine bildirdi. Genç yıldız hem Fatih Terim hem de Taylan ve Oğulcan faktörü nedeniyle Cimbom'u istiyor.