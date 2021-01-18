"OCAK AYININ EN BÜYÜK TRANSFERİ"

Mesut Özil'in Arsenal'da teknik direktörlüğünü yapan Wenger, yayıncı kuruluş beIN Sports'a yaptığı açıklamada, "Sizin adınıza böyle bir transferi duyurmanın oldukça zevkli olduğunu düşünüyorum. Şu dönemde pek fazla transfer gerçekleştirilmiyor. Mesut, ocak ayının en büyük transferi. Çünkü futbol dünyası şimdilerde biraz sessiz. Bu, ligde güçlü bir konumda bulunan Fenerbahçe için güzel bir haber. Mesut, şampiyonluğu kazanma konusunda iddialı olan takımı için yapbozun bir parçası olabilir." ifadelerini kullandı.