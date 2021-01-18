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    'den flaş sözleri: Ocak ayının en büyük transferi

    Son dakika haberi... yıldız futbolcu 'i kadrosuna kattı. Dünya genelinde ses getiren transfere ilişkin Fransız teknik adam 'den çarpıcı açıklamalar geldi.

    Wenger'den flaş Mesut Özil sözleri

    Fenerbahçe yıldız futbolcu Mesut Özil'i kadrosuna kattı.

    Dünya genelinde ses getiren transfere ilişkin Fransız teknik adam Arsene Wenger'den çarpıcı açıklamalar geldi.

    "OCAK AYININ EN BÜYÜK TRANSFERİ"
    Mesut Özil'in Arsenal'da teknik direktörlüğünü yapan Wenger, yayıncı kuruluş beIN Sports'a yaptığı açıklamada, "Sizin adınıza böyle bir transferi duyurmanın oldukça zevkli olduğunu düşünüyorum. Şu dönemde pek fazla transfer gerçekleştirilmiyor. Mesut, ocak ayının en büyük transferi. Çünkü futbol dünyası şimdilerde biraz sessiz. Bu, ligde güçlü bir konumda bulunan Fenerbahçe için güzel bir haber. Mesut, şampiyonluğu kazanma konusunda iddialı olan takımı için yapbozun bir parçası olabilir." ifadelerini kullandı.

    Wenger, "Mesut ile hiç Fenerbahçe hakkında konuşmuş muydunuz?" sorusuna ise, "Onun her zaman Arsenal'da olmasını istedim. Fakat her zaman için güçlü bir Türk bağı olduğunu hissedebiliyordum. Ailesiyle, menajeriyle, babasıyla tanıştım, bu sayede Türkiye ile güçlü bir ilişkisi olduğunu gördüm. Aynı zamanda Türkiye ligine de büyük bir ilgisi vardı." yanıtını verdi.

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    Haberler Spor Arsene Wenger'den flaş Mesut Özil sözleri: Ocak ayının en büyük transferi