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    • Spor
    • 17.01.2021 13:28
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    • 17.01.2021 13:28
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    CANLI | Denizli - canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 19'uncu haftasında alt sıralardan kurtulmak isteyen Denizli, evinde 'u konuk ediyor. Zorlu karşılaşmada ilk düdük saat 13.30'da çaldı. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Denizlispor - Hatayspor

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Denizli ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    DENİZLİSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Denizlispor - Hatayspor maçı 17 Ocak Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı takvim.com.tr'de olacak.

    DENİZLİSPOR - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
    Denizlispor: Pantiimon, Tiago Lopes, Fabaino, Muhammet, Özer, Murawski, Bakalorz, Recep Niyaz, Sagal, Sacko, Mesanovic
    Hatayspor: Akın, Popov, Billong, Pablo, Mesut, Adama Traore, Ruben Riberio, Rayane Aabid, Akintola, Selim Ilgaz, Boupendza

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