"MESUT BU AKŞAM İSTANBUL'DA OLACAK"

Ahmet Selim Kul, "Artık Mesut'la kavuşma kısmı kaldı. Beklentimiz Mesut Özil'in akşam saatlerinde İstanbul' gelmesi bekleniyor. Bu akşam gelmesi çok yüksek ihtimal. Bir yandan işlemler yapılıyor ve belge alışverişi tamamlanıyor. Ama aldığımız bilgilere göre Mesut Özil bu akşam yüzde 95 İstanbul'a gelecek. Mesut Özil'in attığı tweetler sonrası herkesi heyecanlandırdı. Artık sadece resmi açıklamaları bekliyoruz. Mesut Özil, yarınki Ankaragücü maçını ilk kez Fenerbahçe tribününden seyredecek." dedi.