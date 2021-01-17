Beşiktaş-Galatasaray derbisinde nefesler tutulacak! İki teknik adam da birbirini mat etmeye çalışacak

Beşiktaş Sergen Yalçın ile derbi maçlarını başka oynuyor. Sergen Yalçın derbi öncesi G.Saray'ı imha planını hazırladı. Sergen hoca Trabzon, Başakşehir ve F.Bahçe'ye oynadığı gibi oyuna hakim olacak sonrasında rakibine boğup sonuca varacak.
KARTAL ÖN ALANDA PRES YAPACAK
Beşiktaş bu sezon birçok takıma büyük sıkıntı çıkaran ön alan baskısını Galatasaray önünde en büyük silah olarak kullanacak. Siyah-Beyazlılar'ın orta alan ve hücum oyuncuları, Marcao ve Donk ile orta alanın pas bağlantısını koparmak için yoğun pres yapacak ve hataya zorlayacak.
GiZLi SiLAH KONTRA ATAK
Sergen Yalçın kazanılan Trabzonspor, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında olduğu gibi Galatasaray önünde de topa değil oyuna hakim olmak istiyor. Strateji; topu Galatasaray'a bırakmak, rakibi hataya zorlayıp az adamla ya da kontra atakla dengesiz yakalayıp skor bulmak olacak.
GHEZZAL'E BÜYÜK İŞ DÜŞÜYOR
Süper Lig'deki son maçlarında kilidi sürekli duran toplarla açan Beşiktaş bu akşam Galatasaray karşısında da bu silahına çok güveniyor... Teknik direktör Sergen Yalçın, önemli silahı Ghezzal'ın kullanacağı korner ve serbest vuruşlarda yüksek adamlarıyla gol bulmayı hedefliyor.
SERGEN YALÇIN'IN B PLANI HAZIR
"Maçlara nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemli" felsefesiyle hareket eden Sergen Yalçın özellikle 60. Dakikadan sonrası için özel bir hazırlık yaptı. Başarılı hoca, Galatasaray yorulduktan sonra yapacağı kritik hamlelerle hem oyunu hem de skora değiştirmeyi planlıyor.
Galatasaray'ın hocası Fatih Terim'in de öncelikli planı öne geçmek. Böylece hem psikolojik üstünlüğü ele alacak hem de rakibinin taktik tahtasını çöpe atacak. Terim, derbide özellikle Arda, Feghouli ve Belhanda gibi usta ayaklarına güveniyor.
GALATASARAY SABIRLI OYNAYACAK
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzon ve Başakşehir deplasmanlarında gol yemeden galibiyeti getiren stratejiyi Dolmabahçe'de de uygulayacak. Galatasaray, Vodafone Park'ta santra ile birlikte topu kontrol edecek. Sakin ve sabırlı şekilde pas yapılarak pozisyon aranacak.
TERİM'DEN STOPERLERE BASKI EMRİ
Welinton'un yokluğunda Beşiktaş savunmasının çıkarken sıkıntı yaşayacağını düşünen Fatih Terim oyuncularına ön alanda pres emri verdi. Vida-Montero ikilisi yapılacak baskıyla hataya zorlanacak. Tecrübeli teknik adam Beşiktaş stoperlerinin geriden topla çabuk çıkmasını istemiyor.
RAKiBi PASLA YORACAKLAR
Sakatlıktan dönen Sofiane Feghouli'yi Arda Turan ve Younes Belhanda ile birlikte orta alanda oynatmayı planlayan Terim, Beşiktaş'ın fizik gücüne teknik ile yanıt verecek. Cimbom kaliteli ayaklarıyla sonuca gidecek. Yıldız isimler pasla rakibini yoracak sonra da pozisyon bulacak.
BEKLERE ÖZEL GÖREV VERiLDi
Derbide Galatasaray'ın gizli silahı savunma bekleri olacak. Saracchi ve Linnes, Arda ile Oğulcan'ın içeri kat ederek açacağı boşluklara sürekli girerek Beşiktaş defansının arkasına sarkacak. Terim'in derbi taktiğinde iki bekin çıkışlarının ve araya girişlerinin büyük önemi var.
KARA KARTAL 3 PUANA KİLİTLENDİ
Beşiktaş, Galatasaray ile bu akşam evinde oynayacağı zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı son antrenmanla tamamladı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idmanda Teknik Direktör Sergen Yalçın ve oyuncuların bir hayli hırslı oldukları gözlendi.
ADEM LJAJİC DERBİ KADROSUNDA
Beşiktaş'ta Adem Ljajic uzun bir sürenin ardından, derbide kadroya dahil edildi. Yabancı sınırlaması nedeniyle Ajdin Hasic derbi kadrosuna alınmadı.
CİMBOM İLKİ BAŞARMAK iSTiYOR!
Galatasaray Florya'da yaptığı son çalışmayla derbi maçın hazırlıklarını tamamladı. Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda oyuncuların bir hayli moralli oldukları gözlendi. Yıldız isimler Kartal'ı yeni stadında ilk kez yenmek için kenetlendi.
İRFAN CAN TERİM'İ TAKİPTE
Galatasaray'ın istediği Başakşehirli İrfan Can, dün Fatih Terim'i Instagram'da takip etmeye başladı. Yıldız oyuncunun bu hamlesi taraftarı heyecanlandırdı.
1 MİLYAR 380 BİN TL'LİK BÜYÜK KAPIŞMA!
Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin kadro değerleri 1 milyar 380 milyon TL. Sarı-kırmızılı futbolcu Marcao, 12 milyon euro değeri ile karşılaşmada sahanın en değerli oyuncusu olacak.
SON 10 MAÇTA KARTAL'IN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR!
İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. Siyah-Beyazlılar, 10 karşılaşmada 5 kez kazanırken Galatasaray ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.
DOLMABAHÇE'DE KAR TEHLİKESİ
Beşiktaş ile Galatasaray karlı bir havada kozlarını paylaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki tahminlere göre maç saatinde Vodafone Park'ta kar yağması beklenirken, hava sıcaklığının ise -1 derece olacağı ifade edildi. Derbi saatinde kar kalınlığının 30-35 cm. olması bekleniyor.
MUSLERA KULÜBEDE OLACAK
Galatasaray'da uzun süren sakatlığının ardından yeniden çalışmalara başlayan Muslera'nın Beşiktaş ile oynanacak derbide kadroda olacağı öğrenildi.