Beşiktaş-Galatasaray derbisinde nefesler tutulacak! İki teknik adam da birbirini mat etmeye çalışacak

KARTAL ÖN ALANDA PRES YAPACAK

Beşiktaş bu sezon birçok takıma büyük sıkıntı çıkaran ön alan baskısını Galatasaray önünde en büyük silah olarak kullanacak. Siyah-Beyazlılar'ın orta alan ve hücum oyuncuları, Marcao ve Donk ile orta alanın pas bağlantısını koparmak için yoğun pres yapacak ve hataya zorlayacak.