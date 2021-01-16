Türk futbolunun en önemli ve en köklü organizasyonlarından Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kuraları dün çekildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan kura çekiminde Fenerbahçe ile Başakşehir, Galatasaray ile Alanyaspor, Konyaspor ile Beşiktaş ve Sivasspor ile Antalyaspor çeyrek finalde birbirine rakip oldu.

Covid-19 nedeniyle tek maçlı eleminasyon sistemiyle oynananac maçları kazanan takımlar adını yarı finale yazdıracak. Fenerbahçe- Başakşehir ve Konyaspor-Beşiktaş eşleşmelerinin galibi ile Sivasspor-Antalyaspor ve Galatasaray-Antalyaspor eşleşmelerinin galibi yarı finalde mücadele edecek.

VAR Sistemi'nin kullanılacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmaları 9-10 ve 11 Şubat 2021, yarı final müsabakaları da 16-17 veya 18 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak. Kupada yaşanacak büyük heyecan yine canlı yayınlarla ATV ve A Spor ekranlarında olacak.