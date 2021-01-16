Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 16.01.2021 Gazete
    ABONE OL

    ’nda çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi

    Türk futbolunun en önemli ve en köklü organizasyonlarından 'nda çeyrek final ve yarı final kuraları dün çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan kura çekiminde ile , ile , ile ve ile çeyrek finalde birbirine rakip oldu.

    Kupada büyük heyecan

    Türk futbolunun en önemli ve en köklü organizasyonlarından 'nda çeyrek final ve yarı final kuraları dün çekildi.

    Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan kura çekiminde Fenerbahçe ile Başakşehir, Galatasaray ile Alanyaspor, Konyaspor ile Beşiktaş ve Sivasspor ile Antalyaspor çeyrek finalde birbirine rakip oldu.

    Covid-19 nedeniyle tek maçlı eleminasyon sistemiyle oynananac maçları kazanan takımlar adını yarı finale yazdıracak. - ve - eşleşmelerinin galibi ile - ve -Antalyaspor eşleşmelerinin galibi yarı finalde mücadele edecek.

    'nin kullanılacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmaları 9-10 ve 11 Şubat 2021, yarı final müsabakaları da 16-17 veya 18 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak. Kupada yaşanacak büyük heyecan yine canlı yayınlarla ve A Spor ekranlarında olacak.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi